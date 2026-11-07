حبیب‌الله بوربور، رئیس اصولگرایان خانه احزاب و دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، با تحلیل آخرین تحولات سیاسی و منطقه‌ای، نقد کارشناسی وضعیت اقتصادی و بررسی ابعاد مختلف مناسبت های ملی، بر ضرورت تقویت اقتدار دفاعی، ارتقای کارآمدی مدیریتی و پاسخگویی مسئولان به مطالبات معیشتی مردم تأکید کرد.



وی، اهمیت تاریخی و ابعاد استکبارستیزی یوم‌الله ۱۳ آبان را مورد توجه قرار داد و این روز را نقطه عطفی در تاریخ ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های بیگانگان دانست.



دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در ادامه، دیدار اخیر فرماندهان ارشد نظامی با رهبر انقلاب را تشریح کرد و به تبیین محورهای کلیدی، پیام‌های منطقه‌ای و ابعاد راهبردی این دیدار پرداخت.



وی اقتدار دفاعی کشور را از مؤلفه‌ های اصلی ثبات ملی و بازدارندگی فعال برشمرد و تصریح کرد: وحدت فرماندهی، آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی سناریوها و مقابله با تهدیدهای دشمنان در سطح منطقه و بین‌الملل دارد.



رئیس اصولگرایان خانه احزاب در ادامه با تحلیل ریشه‌ای چالشهای اقتصادی کشور، بخش عمده‌ای از فشارهای معیشتی موجود را حاصل سوءمدیریت ساختاری دانست و اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، ناشی از عدم کارآمدی، بی‌برنامه بودن و اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در بدنه اجرایی دولت است که توانمندی اتخاذ راهکارهای بهینه و مسئله‌محور را سلب کرده است. عدم کنترل بازار، فقدان نظارت مؤثر بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و رهاسازی مکانیزم‌های نظارتی، سفره مردم را کوچکتر کرده و فشار مضاعفی بر طبقات کم‌درآمد وارد آورده است.



بوربور با تأکید بر نقش احزاب و تَشکُلهای شناسنامه‌دار در ارائه راهکارهای کارشناسی به قوا، خاطرنشان کرد: عبور از شرایط حساس کنونی نیازمند تجدیدنظر جدی در شیوه‌های حکمرانی اقتصادی، به‌کارگیری مدیران متخصص و برنامه‌محور، و ایجاد هم‌افزایی میان نیروهای انقلاب برای گره‌گشایی واقعی از مشکلات مردم است.