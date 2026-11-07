به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جان‌نثار، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به احتمال وقوع بارش های شدید اظهار کرد: با هدف حفظ آمادگی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در شرایط جوی نامساعد، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، ناوگان آمبولانسی، پایگاه‌های اورژانس و نیروهای تخصصی این مجموعه در وضعیت آماده‌باش صددرصدی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی، امدادرسانی به مصدومان و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش پیش‌بینی شده است و تمامی واحدهای عملیاتی با حداکثر توان و آمادگی در حال فعالیت هستند.

رئیس اورژانس جنوب استان تهران در پایان بر اهمیت آمادگی، هماهنگی و پاسخگویی سریع نیروهای عملیاتی در مواجهه با مخاطرات جوی تأکید کرد.