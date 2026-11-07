به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر سنبه در دیدار سردار محمدحسین سپهر، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور و هیئت همراه، با اشاره به ضرورت اثربخشی فعالیت مجموعه‌های جهادی اظهار کرد: یکی از خلأهای موجود در مسیر فعالیت تشکل‌های دغدغه‌مند، فاصله میان اقدامات خیرخواهانه و نتایج ملموس و مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی و مردمی باید به دستاوردهای عملی منتهی شود، افزود: مجموعه‌هایی که با نیت خیر و با نگاه به افق‌های بلندمدت وارد عرصه خدمت می‌شوند، زمانی می‌توانند به اهداف خود دست یابند که ارتباط مؤثری با بدنه تصمیم‌گیر و اجرایی کشور داشته باشند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: ارائه الگوهای موفق و طرح برنامه‌های کارآمد به‌تنهایی کافی نیست و تا زمانی که مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط این الگوها را در نظام اجرایی کشور به کار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های انجام‌شده به نتیجه مورد نظر برسد.

ایده‌های جهادی باید ضمانت اجرایی داشته باشند

حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه فعالیت انجمن‌های تخصصی باید از مرحله طرح ایده فراتر برود، بیان کرد: صرف تشکیل انجمن مدیریت جهادی و ارائه برنامه، بدون آنکه سازوکار مشخصی برای اجرای پیشنهادها وجود داشته باشد، نمی‌تواند تحول مورد انتظار را رقم بزند.

وی ادامه داد: ضروری است مجموعه‌های فعال در این عرصه پیش از هر اقدامی، با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به تفاهم و توافق برسند تا زمینه بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، تجربیات و راهکارهای آنان در ساختار اجرایی کشور فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور مجموعه‌های خودجوش و خیرخواه در فرآیندهای تصمیم‌سازی کشور خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که ظرفیت‌های فکری و اجرایی آنان در مسیر سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد و پیشنهادهای ارائه‌شده در حد ایده و الگو باقی نماند.

مشکلات اقتصادی کشور راهکار دارد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: مشکلات اقتصادی موجود دارای راه‌حل است و نباید شرایط فعلی به همین شکل استمرار پیدا کند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه مردم باید آثار و نتایج اقدامات و برنامه‌های اقتصادی را در زندگی خود مشاهده کنند، گفت: تحقق این هدف به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و اراده آنان برای به‌کارگیری راهکارهای مؤثر وابسته است.

وی همچنین نقش مجموعه‌های مردمی و دغدغه‌مند را در تقویت انسجام اجتماعی مهم دانست و افزود: فعالیت تشکل‌هایی همچون انجمن مدیریت جهادی می‌تواند در حفظ وحدت و امیدواری مردم و همچنین تداوم حضور آنان در صحنه و خیابان‌ها در حمایت و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.

تأکید بر تقویت امید و وحدت اجتماعی

حسینی بوشهری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های مردمی و ضرورت تبدیل فعالیت‌های خیرخواهانه به نتایج عملی تأکید کرد و یادآور شد: مجموعه‌های مردمی در کنار مسئولیت‌پذیری و تلاش برای حل مسائل کشور، باید زمینه‌ای فراهم کنند تا مردم ثمرات اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده را به‌صورت ملموس مشاهده کنند.