به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی،ظهر شنبه، در مراسم گرامیداشت ارائه سه میلیون خدمت بنیاد علوی، با اشاره به تجربه‌های نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۶۶ هزار مجروح در سراسر کشور تحت درمان قرار گرفتند؛ موضوعی که ضرورت آمادگی مستمر و همه‌جانبه مجموعه سلامت برای مواجهه با شرایط بحرانی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نباید بار دیگر در برابر بحران‌ها غافلگیر شویم، افزود: مجموعه نظام سلامت باید برای مواجهه با انواع تهدیدها و شرایط اضطراری آمادگی داشته باشد و این آمادگی باید به‌صورت مستمر تقویت شود.

وزیر بهداشت با یادآوری تجربه‌های دوران دفاع مقدس و مواجهه با حملات شیمیایی در منطقه طلائیه و عملیات سال ۱۳۶۲ بیان کرد: در آن مقطع، به دلیل کمبود تجهیزات و تجربه، کادر درمان با شرایط دشواری روبه‌رو بود و علائمی مانند اشک‌ریزش، آبریزش بینی، سوختگی صورت، تهوع و استفراغ در مصدومان مشاهده می‌شد.

ظفرقندی ادامه داد: امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های فعال در حوزه سلامت به‌طور مستمر برای مواجهه با شرایط و حوادث مختلف آموزش می‌بینند و آمادگی در این زمینه، علاوه بر یک وظیفه حرفه‌ای، مسئولیتی اخلاقی است.

وی با اشاره به برنامه ارائه خدمات درمانی به حدود ۳۰ میلیون نفر از اقشار نیازمند و پیگیری وضعیت سلامت آنان گفت: اجرای این برنامه باید با سرعت بیشتری دنبال شود و برای تحقق آن، هماهنگی و همکاری گسترده‌تری میان مجموعه‌های مرتبط شکل بگیرد.

وزیر بهداشت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت، روستاها، نظام ارجاع، گروه‌های جهادی، خیریه‌ها و بنیادهای حمایتی را در توسعه خدمات سلامت ضروری دانست و افزود: باید سازوکارهایی فراهم شود تا خیرین بتوانند به‌صورت سازمان‌یافته از بیماران نیازمند حمایت کنند.

ظفرقندی با اشاره به نیازهای درمانی در حوزه دندان‌پزشکی تصریح کرد: تجهیزات و مواد موردنیاز این بخش نیز می‌تواند با مشارکت بنیادها و مجموعه‌های حمایتی تأمین شود تا امکان ارائه خدمات بیشتر به اقشار محروم فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت علمی، تخصصی و اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دانشگاه‌های اراک، تهران و شهید بهشتی اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند در مسیر گسترش خدمات سلامت و رفع نیازهای درمانی مناطق محروم به کار گرفته شوند.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات درمانی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار گفت: مردم باید احساس کنند نظام سلامت و مسئولان در کنار آنان هستند و برای تأمین سلامت و رفاهشان تلاش می‌کنند.

ظفرقندی در پایان، معیشت و سلامت مردم را دو وظیفه اساسی حاکمیت دانست و خاطرنشان کرد: سایر مسئولیت‌ها نیز اهمیت دارند، اما تأمین معیشت و سلامت مردم باید در اولویت قرار گیرد و بنیاد مستضعفان و مجموعه‌های وابسته نیز می‌توانند در چارچوب مأموریت‌های خود در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.