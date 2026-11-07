به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی و تولیدی قم اظهار کرد: حرکت واحدهای تولیدی به سمت تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های جدید، از الزامات پیشرفت صنعتی و اقتصادی است.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و ملاحظات زیست‌محیطی استان قم افزود: توسعه صنایع پیشرفته و برخوردار از فناوری‌های نوین برای استان ضرورتی مهم به شمار می‌رود و باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

ذوالنوری با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی بیان کرد: مقررات دست‌وپاگیر، هزینه‌های بیمه و مالیات و قاچاق کالا از جمله مشکلاتی هستند که می‌توانند توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید زمینه فعالیت آن را فراهم کند و با ایفای نقش حمایتی و تسهیلگرانه، مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را هموار سازد.

وی سرعت، قیمت تمام‌شده و کیفیت را سه مؤلفه اصلی رقابت‌پذیری در بازار دانست و بر ضرورت توجه همزمان به این شاخص‌ها در سیاست‌گذاری‌های صنعتی تأکید کرد.

صادرات استان ۷۵ درصد افزایش یافت

وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، نیز با اشاره به عملکرد صادراتی استان اظهار کرد: میزان صادرات قم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.

وی با تشریح بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی استان افزود: در پی آسیب‌دیدن بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی و بروز اختلال در تأمین مواد اولیه، احتمال از دست رفتن حدود هفت هزار فرصت شغلی وجود داشت، اما همراهی صنعتگران موجب شد بسیاری از واحدها با وجود کاهش سطح تولید، نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم همچنین از حضور سه مجموعه قمی در میان برگزیدگان ملی صادرات خبر داد و این موضوع را از دستاوردهای بخش صنعتی و اقتصادی استان برشمرد.

صنعتگران در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند

سرهنگ حسین نیکوکلام، مسئول بسیج مهندسین استان قم، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: قم علاوه بر جایگاه علمی و مذهبی، از توانمندی‌های صنعتی قابل توجهی برخوردار است که باید بیش از گذشته معرفی و مورد توجه قرار گیرد.

وی تولیدکنندگان را از فعالان اصلی عرصه مقابله با فشارهای اقتصادی دانست و افزود: استمرار فعالیت کارخانه‌ها، تأمین نیازهای داخلی و تلاش برای توسعه صادرات از جمله اقداماتی است که در شرایط دشوار اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نیکوکلام با اشاره به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بیان کرد: صنعتگران علاوه بر محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، با برخی موانع و مشکلات داخلی نیز مواجه هستند و برای استمرار فعالیت و حفظ ظرفیت‌های تولیدی به حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول نیاز دارند.

تولیدکننده در برابر کیفیت محصول مسئول است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جوادی آملی، استاد حوزه علمیه قم نیز با اشاره به جایگاه صنعت و تولید در آموزه‌های دینی اظهار کرد: قرآن کریم در آیه «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ» به آموزش صنعت زره‌سازی به حضرت داوود(ع) اشاره کرده که نشان‌دهنده توجه آموزه‌های دینی به مهارت و صنعت است.

وی با استناد به عبارت قرآنی «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْءٍ» بر ضرورت دقت، استحکام و اتقان در فرآیند تولید تأکید کرد و افزود: کیفیت و ایمنی باید از اصول جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های صنعتی باشد.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مسئولیت شرعی و حقوقی تولیدکنندگان در قبال محصولات عرضه‌شده به جامعه تصریح کرد: چنانچه تولید کالای غیراستاندارد، از خودرو گرفته تا ساختمان، موجب آسیب و خسارت به مردم شود، تولیدکننده یا عامل مسئول از منظر فقهی ضامن جبران خسارت خواهد بود.

صادرات تنها به فروش کالا محدود نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجتبی میردامادی، رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در قم، نیز با تبیین ابعاد مختلف صادرات اظهار کرد: صادرات تنها به معنای عرضه و فروش کالا در بازارهای خارجی نیست، بلکه دانش، مهارت، اعتبار و فرهنگ یک کشور نیز از این مسیر به دیگر جوامع منتقل می‌شود.

وی کیفیت محصول، توان رقابت در بازار و اعتبار اخلاقی تولیدکننده را از مؤلفه‌های اساسی صادرات پایدار برشمرد و افزود: رعایت تعهدات تجاری، توجه به حقوق کارگران و حفاظت از محیط زیست باید در کنار شاخص‌های فنی و اقتصادی مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در قم همچنین از آغاز فعالیت این اندیشکده در استان خبر داد و از صنعتگران، فعالان اقتصادی و نخبگان خواست پیشنهادها و طرح‌های پژوهشی خود را برای بررسی و پیگیری در کمیسیون‌های مجلس ارائه کنند.

در دو سال گذشته نیرویی تعدیل نکردیم

محمدحسین قاسملو، مؤسس و مدیرعامل گروه صنعتی تندگویان، نیز در این همایش با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: هدف از فعالیت اقتصادی نباید صرفاً کسب ثروت باشد، بلکه نوآوری، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و تولید ثروت مشروع در کنار ایفای مسئولیت اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در این مجموعه افزود: با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، طی دو سال گذشته هیچ‌یک از کارخانه‌های این گروه تعطیل نشده و تعدیل نیروی کار نیز صورت نگرفته است.

قاسملو همچنین دستاوردهای صادراتی این مجموعه را حاصل تلاش کارکنان دانست و بر ضرورت حمایت عملی مسئولان از واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.