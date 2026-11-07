به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار پیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آبادان که در سالن غدیر فرمانداری ویژه این شهر برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و آسفالت معابر از اولویت‌های مهم مدیریت شهری آبادان است، اما در برخی مناطق به دلیل مشکلات و فرسودگی شبکه فاضلاب امکان اجرای اقدامات عمرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به روند توسعه شبکه فاضلاب آبادان افزود: از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۶ میزان پیشرفت احداث و توسعه شبکه فاضلاب شهر حدود ۲۷ درصد بود، اما این رقم از سال ۱۳۹۶ تاکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کانال‌های دفع آب‌های سطحی در این شهر بیان کرد: آبادان در زمینه ساماندهی کانال‌های دفع آب‌های سطحی با عقب‌ماندگی جدی مواجه است و وضعیت موجود علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و خدماتی، چهره شهر را نیز نازیبا کرده است.

مختار اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی شبکه فاضلاب آبادان را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پالایشگاه آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان برای ساماندهی شبکه فاضلاب اختصاص داده‌اند که لازم است روند اجرای پروژه‌ها و استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی مجری طرح با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم در مدیریت شهری اظهار کرد: شهردار آبادان باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخصی برای حل مشکلات شهر داشته باشد و نمایندگان مردم آبادان در مجلس نیز برای جذب اعتبارات و تأمین امکانات مورد نیاز در کنار شهرداری خواهند بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده این شهر خبر داد و افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در مناطق فرسوده آبادان را فراهم کند.

مختار با بیان اینکه توسعه شهری بدون توجه به زیرساخت‌های اصلی امکان‌پذیر نیست، گفت: ساماندهی شبکه فاضلاب، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، آسفالت معابر و بازآفرینی بافت‌های فرسوده باید در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد تا زمینه برخورداری شهروندان از شهری زیباتر و خدمات شهری مطلوب‌تر فراهم شود.