سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع درگیری میان دو همسایه در یکی از محلات شهر اصفهان که به قتل جوانی ۳۳ ساله منجر شد، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارآگاهان نشان داد جوانی ۲۵ ساله که از دوستان طرفین درگیری بود، بدون اطلاع دقیق از علت و جزئیات اختلاف، وارد این نزاع شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: این فرد در جریان درگیری با استفاده از سلاح سرد، ضرباتی به ناحیه سر و سینه جوان ۳۳ ساله وارد کرد که شدت جراحات وارده، جان وی را در همان محل گرفت.

علی‌اکبری با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شد، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم، طی عملیاتی وی را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به استان اصفهان منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به ادامه تحقیقات درباره این پرونده تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن انگیزه و جزئیات وقوع این جنایت با هماهنگی مرجع قضائی ادامه دارد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود هیجانی افراد به نزاع‌ها و اختلافات روزمره گفت: گاهی مداخله افراد غیرمرتبط در یک مشاجره و استفاده از سلاح سرد، می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: شهروندان باید از ورود هیجانی به درگیری‌ها خودداری کنند و برای حل اختلافات، مسیرهای قانونی و راهکارهای مسالمت‌آمیز را دنبال کنند.