به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر پنجابی پیش از ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: با بسترسازی انجام‌شده در استان، تاکنون ۵۲ هزار بخاری معمولی بهینه‌سازی شده که رشد بالای ۳۰۰ درصدی نسبت به برنامه را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین با بهینه‌سازی رایگان، نزدیک به ۲۷۰۰ واحد موتورخانه اصلاح شده و هوشمندسازی ۴۰ واحد دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی تصریح کرد: در حوزه مقابله با تخلفات، ۲۳ مورد انشعاب غیرمجاز کشف و ۷۰۰ مورد مصرف غیرنرمال و نامتعارف پایش و اصلاح شده است.

پنجابی با اشاره به اقدامات فرهنگی گفت: پویش‌های مختلفی مانند «دو درجه کمتر»، «یاوران انرژی» و «جان فدای انرژی» با همکاری استانداری و اقشار بسیجی برگزار شده و کارشناسان در مدارس، مهدهای کودک و صداوسیما برای ترویج مصرف بهینه حضور یافته‌اند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط سخت در حال مبارزه هستیم، از نماینده ولی‌فقیه خواست با تعامل با استان‌های همجوار مانند سمنان، تهران و البرز، آن‌ها را برای همراهی در این پویش فرهنگی و مدیریت مصرف گاز ترغیب کند تا آسیب‌پذیری شبکه در استان کاهش یابد.