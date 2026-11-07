به گزارش خبرنگار مهر، جواد سعدون‌ زاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آبادان با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در مدیریت شهری اظهار کرد: انتظار می‌رود شهردار جدید آبادان با رویکردی مبتنی بر برنامه و اولویت‌بندی نیازهای شهر فعالیت خود را دنبال کند.

وی با اشاره به مفهوم کلید طلایی شهر افزود: در گذشته تحویل کلید شهر به شهردار نمادی از امانتداری و اعتماد مردم بود، نه صرفاً یک انتصاب اداری؛ از این رو شهردار باید خود را در برابر شهروندان و مسئولیت‌هایش پاسخگو بداند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ساماندهی پسماند و ارتقای نظافت شهری را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: تعیین ساعت مشخص برای جمع‌آوری زباله، حذف نقاط انباشت پسماند و شست‌وشوی مستمر خیابان‌ها باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

سعدون زاده بر ضرورت اصلاح معابر و آسفالت خیابان‌ها تأکید کرد و گفت: تهیه نقشه‌ای از معابر دارای آسفالت نامناسب، شناسایی نقاط آسیب‌دیده و اجرای آسفالت باکیفیت می‌تواند به بهبود وضعیت تردد شهروندان کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت مبلمان و سیمای شهری تصریح کرد: آبادان به دلیل ظرفیت‌های گردشگری، پذیرای مهمانان و گردشگران است و باید محیط شهری به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بازدیدکنندگان با خاطره‌ای مطلوب از شهر خارج شوند. زیباسازی پل‌ها و ورودی‌های شهر، نصب المان‌های شهری و تقویت هویت بصری آبادان از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ایجاد و توسعه فضای سبز را از دیگر مطالبات شهروندان عنوان کرد و گفت: کاشت نخل و استفاده از گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط آب‌وهوایی آبادان ضروری است. همچنین این شهر حتی از یک تابلوی مناسب خوشامدگویی در ورودی خود برخوردار نیست که باید برای رفع این نقیصه اقدام شود.

سعدون‌ زاده بر ضرورت احیای مراکز فرهنگی از جمله سینماها تأکید کرد و خواستار توجه مدیریت شهری به ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و زیباسازی محیط شهری شد.