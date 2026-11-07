https://mehrnews.com/x3dxC6 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸ کد مطلب 7002741 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸ تداوم بارش باران و جاری شدن آب در معابر شهرستان محلات محلات- در این ویدئوتداوم بارش باران و جاری شدن آب در معابر شهرستان محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7002741 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت خیابانهای اراک و آبگرفتگی معابر پس از بارندگی ثبت ۶۲ میلیمتر بارندگی در مرکزی؛ سد الغدیر تنها هفت درصد آبگیری شد بارشهای رگباری و باد شدید در راه استان مرکزی وقوع رگبار شدید و سیلابی شدن مسیلها در راه استان مرکزی خسارات سیلاب به زیرساختهایساوه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود برچسبها محلات بارش باران آبگرفتگی معابر
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