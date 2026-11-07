به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی درباره‌ ذوق‌زدگی برخی نسبت به تعویض مهره‌های دشمن با کنایه به دشمنی سناتورهای به ظاهر مسلمان و عدم تفاوت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا در دشمنی با ایران نوشت: حافظه‌ سیاسی ملت‌ها را طوری دست‌کاری می‌کنند که تحریم، نفوذ، بحران‌سازی قومیتی و داعش، به عنوان کارنامه‌ی سیاه دموکرات‌های آمریکایی در ذهن‌ها تداعی نشود. جنگ شناختی همین است! برخی هم با امیدی ساده لوحانه دچار خطای محاسباتی می شوند.

درازگوش‌ها و درازخرطوم‌ها شاید رقیب انتخاباتی باشند، اما در دشمنی با ایران عزیز، یک اراده و یک نظر دارند، حتی اگر با اسلام آمریکایی جانماز آب بکشند.