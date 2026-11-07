به گزارش خبرگزاری مهر، آریسا دالوند در رقابت‌های انتخابی تیم ملی موی‌تای با عملکردی موفق توانست عنوان قهرمانی را کسب کند و با ایستادن در جایگاه نخست، مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.

این دانش‌آموز لرستانی با کسب این عنوان، جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آورد و شایستگی خود را برای قرار گرفتن در جمع ملی‌پوشان رشته موی‌تای نشان داد.

موفقیت دالوند، بیانگر ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان مناطق عشایری لرستان است؛ دانش‌آموزانی که در کنار تحصیل و با وجود شرایط خاص زندگی در این مناطق، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی نیز توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.