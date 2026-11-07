به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در دیدار با سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: این افراد بیش از حمایت‌های مالی، به دیده‌شدن، حضور مؤثر در جامعه و دسترسی به فرصت‌های شغلی پایدار نیاز دارند.

وی افزود: کمک‌های مالی به جامعه معلولان ضروری است، اما حمایت از این قشر نباید به پرداخت مستمری و کمک‌های نقدی محدود شود؛ بلکه باید با شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان، زمینه استقلال اقتصادی و مشارکت فعالشان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: احداث و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی می‌تواند فرصت مناسبی برای اشتغال افراد دارای معلولیت باشد و با تعریف مشاغل متناسب با توانایی‌های آنان، زمینه درآمدزایی و استقلال اقتصادی این افراد را فراهم کند.

نوذری همچنین تأکید کرد: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی مسئولیت یک دستگاه خاص نیست و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت استقلال اقتصادی افراد دارای معلولیت مشارکت کنند.

توسعه استان بدون توجه به مسائل اجتماعی کامل نیست

استاندار قزوین در بخش دیگری از این دیدار با تأکید بر اینکه توسعه نباید صرفاً با شاخص‌های عمرانی و اقتصادی سنجیده شود، اظهار کرد: توجه به نیازهای انسانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نشاط عمومی باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی از تدوین و ابلاغ سند توسعه اجتماعی استان خبر داد و افزود: این سند با دو محور اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی تهیه شده است تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند اقدامات خود را در این حوزه با برنامه‌ریزی مشخص و هماهنگی بیشتری دنبال کنند.

نوذری با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در استان گفت: امسال با وجود شرایط دشوار کشور و جنگ، تلاش شد از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی برای تقویت نشاط عمومی استفاده شود که جشنواره‌های بادام، انگور و زیتون از جمله این رویدادها بودند. این برنامه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف، در افزایش نشاط اجتماعی نیز نقش داشتند.

وی با اشاره به جایگاه سازمان بهزیستی در حمایت از گروه‌های مختلف جامعه، از جمله افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار، خاطرنشان کرد: بهزیستی برای بخش قابل‌توجهی از جامعه، خانه امید و محل دریافت خدمات حمایتی است و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی نیز نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌هاست.

استاندار قزوین در پایان بر ضرورت تقویت اورژانس اجتماعی تأکید کرد و گفت: اهمیت مداخله به‌موقع در مسائل و آسیب‌های اجتماعی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و باید ظرفیت‌های این بخش متناسب با نیازهای جامعه تقویت شود.