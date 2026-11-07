به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، سرگئی ریابکوف و میخائیل گالوزین، معاونان وزیر خارجه این کشور در ترکیب هیئت روسیه برای مذاکرات هفته آینده با آمریکا و اوکراین حضور خواهند داشت.

ایگور کوستیوکوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی روسیه و یوری ژیگارلوفسکی، از مقام‌های ارشد ستاد کل نیروهای مسلح این کشور نیز از دیگر اعضای این هیئت خواهند بود.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین قرار است روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار شود.