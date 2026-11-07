به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هفت سامورایی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهزاد علوی، از تولیدات حوزه هنری استان زنجان و مرکز مستند سوره، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش بهترین کارگردانی مستند کوتاه شایسته تقدیر شناخته شد.

این اثر به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهزاد علوی، محصول مشترک حوزه هنری استان زنجان و مرکز مستند سوره است و به روایت داستان هفت دانش‌آموز رشته ریخته‌گری هنرستان صنعتی زنجان در دهه ۱۳۶۰ می‌پردازد.

«هفت سامورایی» با بازخوانی نقش و حمایت‌های سید علاءالدین موسوی، مدیر وقت هنرستان صنعتی زنجان، تلاش‌ها، تجربه‌ها و نقش این دانش‌آموزان را در سال‌های دفاع مقدس به تصویر می‌کشد.

این مستند با پرداختن به بخشی از خاطرات و تجربه‌های نسل جوان آن دوران، روایتی از پیوند آموزش، مهارت‌آموزی و مشارکت دانش‌آموزان در سال‌های دفاع مقدس ارائه می‌کند.