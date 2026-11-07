به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری پیش از ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: کمال انسان در سه نکته خلاصه می‌شود و مدیریت در شرایط سخت و مشکلات اقتصادی از جمله این موارد مهم است.

وی با اشاره به اهمیت بحث انرژی و حرمت اسراف در آموزه‌های دینی افزود: باید کاری کنیم که در همه مساجد و تریبون‌ها، استفاده درست و صحیح از انرژی مورد تاکید قرار گیرد و همان‌طور که استاندار اشاره کرد، استان‌هایی که مشکل کمتری دارند باید هوای استان‌های دارای مشکل را داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: باید مصرف گاز به گونه‌ای تقسیم شود که همه ایرانیان تا پایان سال از این نعمت برخوردار باشند.

وی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در این زمینه تصریح کرد: شهرداری باید بیلبوردهای خود را در اختیار بحث مدیریت مصرف انرژی قرار دهد و از ظرفیت رسانه‌ها، مساجد، اتوبوس‌ها و سایر مجموعه‌ها برای فضاسازی استفاده شود.

نوری با تاکید بر اینکه مصرف زیاد گاز باید در افکار عمومی شبیه به یک جرم تلقی شود، افزود: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ائمه جمعه و جماعات باید در حوزه فرهنگ‌سازی فعالیت‌های تبلیغی گسترده‌ای انجام دهند، چراکه فرهنگ‌سازی بسیار تاثیرگذارتر از برگزاری صرف جلسات است.

وی بیان کرد: صداوسیما نیز باید یک بسته ویژه در این حوزه تدارک ببیند و از نظرات اطباء، روحانیون، مهندسان و تولیدکنندگان استفاده کند تا اهمیت مدیریت مصرف و پیامدهای بی‌توجهی به آن برای مردم تبیین شود.

نوری در پایان با اشاره به لزوم نظارت بر مصرف ادارات گفت: تذکرات لازم باید به مجموعه‌ها داده شود و در صورت لزوم، موارد مربوط به مصرف بسیار بالای برخی ادارات یا اماکن در رسانه‌ها مطرح شود. همچنین تمام مباحث شورای فرهنگ عمومی باید ذیل سند فرهنگی استان پیگیری شود و کمیته‌ها علاوه بر ارائه گزارش، پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری به این شورا ارائه دهند.