به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان از یکشنبه ۱۷ آبان تا صبح دوشنبه ۱۸ آبان خبر داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی موجب بارش باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید خواهد شد و در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد. همچنین کاهش دما به‌ویژه پس از عبور سامانه بارشی پیش‌بینی شده است.

مطابق اعلام هواشناسی فارس، مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان به‌ویژه شمال غرب فارس و شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، اقلید، کوه‌چنار، کازرون، فیروزآباد و بیضا، همچنین شمال شهرستان مرودشت و مناطق غربی شهرستان‌های آباده و شیراز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر

از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده در پی فعالیت این سامانه می‌توان به احتمال جاری شدن سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه اشاره کرد.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی فارس از شهروندان خواسته است در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در آزادراه شیراز ـ اصفهان احتیاط کنند و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام سفرهای غیرضروری بپرهیزند.

خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و همچنین آمادگی نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار است.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از توقف خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده خودداری کنند.