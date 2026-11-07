به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این استان با برخورداری از جمعیت قابل توجه دام سبک و سنگین و موقعیت راهبردی مرزی، ظرفیت مهمی برای مشارکت در تأمین گوشت قرمز مورد نیاز کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان افزود: وزارت جهاد کشاورزی در راستای تقویت تولید داخلی و پایداری امنیت غذایی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها، به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان را در برنامه دارد.

دهمرده با اشاره به محورهای برنامه تأمین گوشت قرمز کشور گفت: توسعه واحدهای پرواربندی و انعقاد قراردادهای تولید گوشت با مشارکت شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه‌ها، تعاونی‌های عشایری و واحدهای بزرگ‌مقیاس از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

ظرفیت کشتارگاه‌ها و پرواربندی‌ها؛ فرصتی برای دامداران استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان ادامه داد: موقعیت مرزی استان در کنار ظرفیت واحدهای پرواربندی و امکانات کشتارگاهی، فرصت مناسبی برای تکمیل زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه گوشت گرم تولید داخل فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی این واحدها می‌تواند زمینه حمایت بیشتر از دامداران و عشایر، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در بخش دامپروری استان را فراهم کند.

دهمرده با بیان اینکه واردات گوشت گرم و منجمد نیز برای تنظیم بازار و مدیریت عرضه و تقاضا به‌عنوان راهکار مکمل دنبال می‌شود، گفت: بهره‌گیری هدفمند از توان دامپروری سیستان‌وبلوچستان می‌تواند سهم استان را در تأمین گوشت قرمز کشور افزایش دهد.