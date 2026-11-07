به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های استان بوشهر در بخش پسران و دختران، یادواره شهدای دانش‌آموز، در استخر کوثر بوشهر برگزار شد.

در رقابت‌های پسران، شناگران رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال و عموم در قالب پنج تیم و در ۲۰ ماده با یکدیگر رقابت کردند. در پایان، تیم نیلگون بوشهر با کسب ۵۸۱ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های شهرک پردیس جم با ۵۶۴ امتیاز و ملوان بوشهر با ۴۸۳ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش دختران، بیش از ۸۰ ورزشکار از هفت تیم در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۴ سال و در ۲۰ ماده به رقابت پرداختند که در پایان تیم استخر سلامت بوشهر با ۵۷۲ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.

تیم‌های صدف ساحل بوشهر با ۴۲۵ امتیاز و شناگران برتر بوشهر با ۳۵۹ امتیاز نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

در این مسابقات، تیم‌های هیئت ورزش‌های آبی دشتستان و استخر شهید سپهری اهرم در هر دو بخش حضور داشتند. همچنین تیم شهرک پردیس جم، باشگاه آریانا گناوه و ملوان بوشهر از دیگر شرکت‌کنندگان در رقابت‌های دختران و پسران بودند.