به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در دیدار با تونخواهان در سمنان ضمن اشاره به برگزاری مرحله بازبینی آثار نمایشی هنرمندان توانخواه استان اظهار داشت: در مجموع ۲۴ اثر نمایشی از گروه‌های هنری استان به دبیرخانه نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کاسپین» ارسال شد که پس از بررسی اولیه، ۱۸ اثر انتخاب و ۱۶ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند.

وی افزود: ارزیابی آثار طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه با حضور هیئت داوران کشوری انجام شد و هنرمندان توانخواه استان در بخش‌های نمایش صحنه‌ای، کودک و نوجوان و نمایش عروسکی آثار خود را ارائه کردند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به ترکیب هیئت داوران بیان کرد: مهدی نصیری، عباس شاه‌محمدزاده و زهرا بهادران از استادان و هنرمندان برجسته عرصه تئاتر کشور، مسئولیت بازبینی و ارزیابی آثار را برعهده داشتند.

نسیمی ادامه داد: نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کاسپین» با حضور هنرمندان توانخواه پنج استان گلستان، مازندران، گیلان، خراسان شمالی و سمنان، از یکم تا چهارم آذرماه به میزبانی استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.