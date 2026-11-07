به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، رئیس هیئت‌عامل این صندوق از آماده‌باش کامل تمامی واحدهای تابعه به منظور رسیدگی به زیان‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌های وسیع روزهای اخیر خبر داد و از شهروندان گرامی درخواست کرد تا به اطلاعیه‌ها و هشدارهای اعلام‌شده دقت نمایند.

شمس‌اله سلامی با تبیین تداوم نزولات جوی سنگین و اعلام وضعیت هشدار قرمز در برخی نواحی کشور اظهار داشت: «تمامی بخش‌های صندوق در هوشیاری کامل به سر می‌برند تا گزارش زیان‌ها را دریافت و رسیدگی نمایند. منازل مسکونی که دارای اشتراک قانونی برق هستند تحت چتر حمایتی صندوق قرار دارند و ارزیابان جهت سنجش صدمات احتمالی آماده اعزام هستند.»

سلامی اضافه کرد: به دنبال هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت بحران کشور و سایر سازمان‌های اجرایی همکار، کارشناسان صندوق آماده‌اند تا در صورت اقتضا عازم مناطق آسیب‌دیده شوند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با فوریت دنبال شود.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ضمن تأکید بر اهمیت اعلام به‌موقع صدمات از سوی شهروندان تصریح کرد: «ساکنان خانه‌های صدمه‌دیده بایستی سانحه را نهایتاً تا هفت روز پس از وقوع، از طریق مدیریت بحران استان مربوطه اطلاع‌رسانی کرده و در سامانه صندوق درج نمایند. ثبت زیان در بازه زمانی تعیین‌شده برای تشکیل و پیگیری پرونده لازم است؛ به همین جهت از هم‌وطنان تقاضا داریم این مهلت قانونی را مدنظر قرار دهند.»