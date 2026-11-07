مجید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه مقاومت اسلامی خراسان جنوبی که از مجموعه‌های فعال در حوزه مقاومت است، با همکاری مجموعه‌های هنری و فرهنگی استان، مراسم و یادواره بزرگداشت شهدای افغانستانی جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همچنین شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون را در بیرجند برگزار می‌کند.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی تاریخچه حضور عزیزان افغانستانی در نبردهای مختلف جبهه حق، در جنگ ایران و رژیم بعث عراق، در سوریه و عراق و دفاع از حرم نشان می‌دهد که چه خون‌های مشترکی از ملت ما و افغانستان بر زمین ریخته شده است.

کریمیان تأکید کرد: هدف از برگزاری این مراسم، مرور دلاوری‌های رزمندگان، شهدا و جانبازان افغانستانی است که بسیاری از آنان در سرزمین ما ایران رشد کردند و از علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی، مکتب امام(ره) و ایران عزیز بودند.

وی تصریح کرد: این بزرگداشت روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۱۹:۳۰ در میدان اجتماعات شهید رئیسی و ساعت ۲۱ در میدان مادر برگزار می‌شود و مداحی آن را کربلایی علی فصیحی، از مدافعان حرم و همرزمان شهید ابوحامد «علیرضا توسلی»، فرمانده تیپ فاطمیون، بر عهده خواهد داشت.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: در این مراسم، کتاب خاطرات همسر این سردار شهید به نام «خاتون و قوماندان» معرفی خواهد شد.

کریمیان اظهار کرد: در این بزرگداشت از خانواده شهید اسماعیل احسان اسماعیلی، از شهدای افغانستانی، تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این شهید بزرگوار متولد استان قندهار افغانستان بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس، در منطقه شرهانی و در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، در سن ۱۹ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.