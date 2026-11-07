به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در تماسی تلفنی با فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، تمامی طرف‌های ذی‌ربط در منطقه را به خویشتن‌داری، برتری دادن زبان گفتگو و مذاکره و پرهیز از هرگونه اقدام تنش‌زا فراخواند.

سفیر نادر زکی، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر، تصریح کرد: این گفتگو در چارچوب رایزنی‌های مستمر میان دو کشور برادر پیرامون آخرین تحولات منطقه و در ادامه تحرکات فشرده وزیر خارجه مصر با همتایان عربی و شرکای بین‌المللی جهت حمایت از امنیت و صلح و جلوگیری از وخامت اوضاع صورت گرفته است.

در جریان این رایزنی، وزرای خارجه دو کشور آخرین اقدامات مشترک و تلاش‌های جاری برای جلوگیری از تشدید بحران را بررسی کردند.

دو طرف بر لزوم خویشتن‌داری تمام طرف‌ها، پیشبرد مسیر دیپلماسی و پاسخ مثبت به تلاش‌های میانجی‌گران جهت دستیابی به تفاهماتی که منطقه را از مخاطرات و تبعات درگیری نظامی مصون دارد، تاکید کردند چرا که ادامه این وضعیت، امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می کند و بحران را به نقطه صفر بازمی‌گرداند.

در پایان این گفتگو، وزرای خارجه مصر و عربستان بر تداوم تلاش‌ها، هماهنگی‌ها و رایزنی‌ها با تمامی طرف‌های مرتبط تأکید کردند تا ضمن تثبیت صلح و اصول حقوق بین‌الملل، رویکردی سیاسی و جدی برای حل ریشه‌ای بحران و مهار تبعات منفی آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ شود.