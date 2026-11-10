مرضیه تجویدی، مدیر شرکت نگارپوشان رضوان و برگزیده رویداد «کسب و کارهای خلاق حامی بانوان»، توقف کامل فروش صادراتی پس از جنگ و مشکلات تأمین مواد اولیه را از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت در شرایط کنونی دانست و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، مجموعه ما تنها در بازار داخلی فعالیت دارد و امیدواریم با بهبود شرایط و برقراری صلح، امکان ازسرگیری صادرات محصولات به بازارهای خارجی فراهم شود.

تجویدی، با بیان اینکه پیش از جنگ، محصولات این مجموعه به کشورهایی مانند استرالیا، عمان، امارات متحده عربی (دبی)، قطر و عربستان صادر می‌شد، بیان کرد: صادرات ما به‌صورت مستقیم و از طریق انجام معاملات ارزی نبود، بلکه از طریق واسطه‌ها انجام می‌شد. افرادی از ما خرید می‌کردند و محصولات را به کشورهای مختلف می‌بردند. در عربستان نیز چندین محموله با تعداد قابل‌توجهی از محصولاتمان به فروش رسیده بود.

مدیر شرکت نگارپوشان رضوان افزود: تمام این فعالیت‌های صادراتی مربوط به دوران پیش از جنگ است و متأسفانه پس از جنگ، فروش صادراتی ما به‌طور کامل متوقف شده و در حال حاضر فقط فروش داخلی داریم. امیدواریم با بهبود شرایط و برقراری صلح، دوباره بتوانیم در بازارهای خارجی حضور پیدا کنیم.

او با اشاره به چالش‌های حوزه تولید پوشاک و کیف زنانه گفت: تولید همواره با مشکلات زیادی همراه بوده و فعالیت در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران نیز چالش‌های متعددی دارد. ما از وجود این چالش‌ها ناراحت نیستیم و تا جایی که بتوانیم برای حل آن‌ها تلاش می‌کنیم، اما واقعیت این است که شرایط روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

تجویدی، تهیه مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز را از جمله مشکلات اصلی این مجموعه دانست و بیان کرد: نوسانات قیمت دلار تأثیر بسیار زیادی بر بهای مواد اولیه ما دارد. به همین دلیل، دائماً مجبور می‌شویم قیمت محصولاتمان را افزایش دهیم تا متضرر نشویم. این مسئله هم باعث کاهش تعداد مشتریان و افت فروش می‌شود و هم به همان نسبت، میزان تولید را کاهش می‌دهد.

مدیر شرکت نگارپوشان رضوان ادامه داد: تقریباً تمام یراق‌آلات کیف‌های ما از کشورهایی مانند چین تأمین می‌شدند، اما با بسته شدن تنگه هرمز، توقف ورود کشتی‌های باری و مشکلات ایجادشده در این زمینه، اکنون برای تأمین مواد اولیه‌ای مانند قفل، سگک و گیره‌های مختلف مورد استفاده در کیف‌ها با مشکل مواجه شدیم.

او ادامه داد: اگرچه ممکن است نمونه‌های داخلی برخی از این قطعات، مانند قفل و سایر یراق‌آلات، در بازار وجود داشته باشد، اما کیفیت آن‌ها به‌اندازه‌ای پایین است که استفاده از آن‌ها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده زیان‌آور خواهد بود. برای مثال، ممکن است قفل یک کیف پس از سه یا چهار بار استفاده خراب شود که طبیعتاً برای مشتری خوشایند نیست. به همین دلیل، ما حاضر نیستیم محصولی با چنین کیفیتی به مشتری عرضه کنیم.

محصولات ما دارای هویت هنری ایرانی هستند

تجویدی با اشاره به هویت هنری محصولات این مجموعه گفت: طرح‌های کیف‌های مجموعه ما تماماً برگرفته از آثار تاریخی و هنرهای اصیل ایرانی هستند و آرایه‌ها و نقوش اصیل ایرانی در آن‌ها به کار رفته است.

مدیر شرکت نگارپوشان رضوان افزود: برخی از طرح‌های ما از بخش‌های مختلف آثار تاریخی الهام گرفته شدند؛ برای مثال، کاشی‌های مسجد گوهرشاد، مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان از منابع الهام طراحی محصولات ما بودند. همچنین رنگ‌بندی و ترکیب رنگ‌های به‌کاررفته در محصولاتمان از مسجد نصیرالملک شیراز الهام گرفته شده است. به‌طور کلی، آثار تاریخی کشورمان منبع الهام طرح‌ها، رنگ‌ها و نقوش محصولات ما بوده‌اند.

او درباره مواد اولیه مورد استفاده در ساخت کیف‌ گفت: از رنگ برای اجرای طرح‌ها و نقوش روی محصولات استفاده می‌کنیم و در تمام محصولاتمان چرم طبیعی به کار می‌بریم. علاوه بر این‌ها، یراق‌آلات مختلفی نیز برای تکمیل کیف‌ها و نصب روی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجویدی درباره چگونگی شکل‌گیری این برند گفت: نگارپوشان رضوان، از یک دغدغه مادرانه آغاز شد. من دختری دارم که همیشه برای او در بازار به دنبال لباس می‌گشتم، اما متأسفانه برندها و محصولاتی که در بازار عرضه می‌شدند، اغلب چینی بودند و طرح‌هایی با شخصیت‌های باربی، فروزن و دیگر شخصیت‌های خارجی داشتند.

مدیر شرکت نگارپوشان رضوان ادامه داد: واقعاً دوست نداشتم با وجود فرهنگ پربار و غنی ایرانی، روی لباس‌های فرزندانمان چنین طرح‌هایی وجود داشته باشد. این موضوع از همان دوران کودکی دخترم همیشه در ذهن من بود و به‌تدریج به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد.

هدف ما این بود که سنت و مدرنیته را در کنار یکدیگر قرار دهیم

او افزود: این دغدغه باعث شد کم‌کم با هنرهای مختلف آشنا شوم. از گذشته به بسیاری از مکان‌های تاریخی کشورمان علاقه داشتم و از دیدن آثار تاریخی لذت می‌بردم. به‌مرور، طرح‌ها و نقوش این آثار برایم الهام‌بخش شدند و همیشه به این فکر می‌کردم که چگونه می‌توان این نقش‌ها را وارد پوشش بانوی ایرانی کرد، بدون اینکه ظاهر آن‌ها بیش از حد قدیمی و سنتی به نظر برسد و در عین حال، مورد پسند نسل جدید و جوان نیز قرار بگیرد.

تجویدی با تأکید بر ضرورت پیوند سنت و مدرنیته در طراحی محصولات گفت: هدف ما این بود که سنت و مدرنیته را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ به‌گونه‌ای که محصولاتمان هم مورد استقبال جوانان قرار بگیرند و هم نسل‌های قدیمی‌تر و سنتی‌تر جامعه از آن‌ها استقبال کنند. در واقع، می‌خواستیم هنر اصیل ایرانی را از روی دیوارها و طاقچه‌ها به پوشش بانوی ایرانی منتقل کنیم.

مدیر شرکت نگارپوشان رضوان با اشاره به ظرفیت شرکت‌های صنایع خلاق برای تأمین هدایای سازمانی بیان کرد: تمام شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی که به مناسبت‌های مختلف به کارکنان خود هدیه می‌دهند، می‌توانند از محصولات شرکت‌های صنایع خلاق استفاده کنند.

او افزود: مناسبت‌هایی مانند روز زن، روز مادر، عیدی‌های مختلف، نوروز، عید غدیر و سایر مناسبت‌ها فرصت‌های مناسبی هستند تا سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌جای تهیه هدایای معمول، از محصولات تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های صنایع خلاق استفاده کنند. این موضوع فقط مختص مجموعه ما نیست، بلکه شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند و محصولات خود را به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف عرضه کنند. این اقدام کمک بزرگی به رونق کسب‌وکار و گردش مالی این شرکت‌ها خواهد کرد.