به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرداری، در کارگاه توانمندسازی حوزه بین‌الملل معاونت تحقیقات و فناوری کلان‌منطقه شش آمایش کشوری که روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می‌شود، با اشاره به اهمیت تعریف مسئله اظهار کرد: تعریف مسئله به معنای اولویت‌بندی و توجه به مشکلاتی است که در خود جامعه وجود دارد، نه اینکه پژوهش‌ها صرفاً بر اساس اولویت‌های پژوهشی کشورهای توسعه‌یافته انتخاب شوند.

وی ادامه داد: انتخاب شریک و همکار خارجی باید بر اساس معیاری باشد که مشکل ما را حل می‌کند. امکان دارد با یک دانشگاه معتبر بین‌المللی قرارداد بسته شود، اما به مشکلی که در جامعه ما وجود دارد توجه نشود؛ بنابراین، انتخاب شریک علمی در این حوزه باید بر اساس نیاز جامعه و تناسب کارکردی باشد، نه صرفاً رتبه‌بندی علمی.

سرداری افزود: در منابع مختلف دیده می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته منابع مادی و انسانی را به نحوی استفاده می‌کنند که بتوانند مشکلات خود را حل کنند. در نتیجه، مبنای سنجش و سندی که با طرف‌های خارجی امضا می‌شود حتماً باید مسئله‌محور باشد تا بتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان یادآور شد: با وجود تأکید بر اتکا به توان داخلی، اعتقاد داریم نباید ارتباط با جریان علمی دنیا و شبکه جهانی قطع شود یا در انزوا بمانیم و از سوی دیگر نباید تسلیم محض شویم. موفقیت در این وضعیت مستلزم داشتن «اتصال انتقادی» است؛ به این معنا که در کنار توجه به پیشرفت‌های علمی کشورهای توسعه یافته و تراز علمی آن‌ها، باید از این دستاوردها برای حل مشکلات خودمان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که برای دولتمردان اهمیت دارد، استفاده از ظرفیت افرادی است که به شکل‌های مختلف از مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا از کشور خارج شده‌اند که می‌توان از آن تحت عنوان گردش نخبگان یاد کرد. جلب نظر این متخصصان، کم‌هزینه‌ترین مسئله‌ای است که می‌توان از آن در تولیدات علمی استفاده کرد.