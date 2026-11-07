به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دوستش داشته باش» جدیدترین کتاب رباعی‌سرای کشورمان میلاد عرفان‌پور، به تازگی توسط انتشارات شهرستان ادب روانه بازار نشر شده است.

دوستش داشته باش شامل ۶۲ رباعی در مضامین مختلف است و در ۶ فصل دسته‌بندی شده است.

چند رباعی از این کتاب بدین شرح است:

خورشید، پگاه، این تماشا عشق است

زیباست نگاه، این تماشا عشق است

از دیدن خود اگر که می‌پوشی چشم

ماشاءالله! این تماشا عشق است

.....

طوفان دیدی، سرود می‌خوانندش

چون برگ افتد، سجود می‌خوانندش

جاری شده در کنار این چند درخت

این وحیِ روان که رود می‌خوانندش

.....

آن‌سان که پرنده در قفس، حقّش نیست

آهوی میان تیررس، حقّش نیست

حقّ تو نبود، خون‌شدن ای دل من

حقّ تو نبود، هیچکش حقّش نیست…

.....

چشم از تو نبست، دوستش داشته باش

پیمان نشکست، دوستش داشته باش

آن‌طور که هستی به تو دل داده، تو هم

آن‌طور که هست، دوستش داشته باش