به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی پیش از ظهر شنبه با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال بروز مخاطرات جوی، تمامی نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش هستند و پایش مستمر راه‌ها، شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی، آب‌شستگی، ریزش کوه و انسداد مسیرها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: راهداران در حال انجام عملیات رفع آب‌شستگی، پاک‌سازی جوی‌ها و مسیر عبور آب‌های سطحی، بازگشایی دهانه پل‌ها و آبروها و ریزش‌برداری از محورهای در معرض خطر هستند تا از بروز انسداد و اختلال در تردد جلوگیری شود.

خدابخشی با اشاره به بارش باران و وزش باد در محور صمصامی ـ چری گفت: راهداران شهرستان کوهرنگ نیز در محورهای این شهرستان حضور فعال دارند و عملیات ریزش‌برداری در محور چلگرد ـ آقاسید برای تأمین ایمنی تردد در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: تمامی امکانات و تجهیزات راهداری برای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بسیج شده و نیروها تا پایداری شرایط جوی و رفع مخاطرات احتمالی در محورهای استان حضور خواهند داشت.

وی از رانندگان خواست با توجه به بارندگی، وزش باد شدید و لغزندگی سطح راه‌ها، با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی را رعایت کرده و از توقف در حاشیه جاده‌ها و نقاط مستعد ریزش خودداری کنند.