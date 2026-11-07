به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم «اُسوه» از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در مجتمع گلستان امام رضا(ع) دادگستری استان زنجان برگزار شد.

اردوهای تیم ملی قاریان نوجوان در دوره دوساله جدید که از زمستان ۱۴۰۳ آغاز شده است، به‌صورت فصلی و در هر فصل یک نوبت برگزار می‌شود. در این دوره نیز برنامه‌های آموزشی، معرفتی، فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقای توانمندی‌های قرآنی و پرورش ابعاد مختلف شخصیتی قاریان نوجوان در دستور کار قرار گرفت.

شش جلسه آموزشی و کارگاه تخصصی تلاوت

یکی از بخش‌های اصلی این اردو، برگزاری ۶ جلسه آموزشی و کارگاه تخصصی تلاوت بود که در قالب چهار گروه و با حضور استادان قرآنی شامل سعید حاجیان، محمدامیر کسمایی، سیدمحمد حسینی‌پور و سیدمصطفی حسینی برگزار شد.

همچنین حلقه‌های رشد و معرفت با حضور حجج‌اسلام مجید صادقی، مهدی صفاری و مهدی اخوان برگزار شد. این جلسات به موضوع مطالعه و کتابخوانی اختصاص داشت و قاریان نوجوان در فضایی تعاملی به بحث و گفت‌وگو درباره اهمیت کتابخوانی و نقش آن در رشد فکری و معنوی پرداختند.

تلاوت قاریان نوجوان در اجتماع مردمی زنجان

قاریان نوجوان عضو تیم ملی اُسوه در جریان این اردو، در تجمع شبانه مردمی شهر زنجان نیز حضور یافتند و به تلاوت قرآن کریم پرداختند.

این برنامه شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، هم‌زمان با روز دانش‌آموز و با محوریت استکبارستیزی، با حضور گسترده مردم زنجان در میدان انقلاب برگزار شد و تعدادی از قاریان نوجوان در این اجتماع، آیاتی از سوره مبارکه فتح را تلاوت کردند.

محفل انس با قرآن به میزبانی امام جمعه زنجان

از دیگر برنامه‌های شاخص هشتمین اردوی اُسوه، برگزاری محفل انس با قرآن کریم بود که پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، از زمان نماز مغرب و عشا به میزبانی حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان، در حسینیه دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد.

این محفل سه‌ساعته با حضور استادان، قاریان و حافظان ممتاز و فعالان قرآنی استان زنجان همراه بود و تعدادی از قاریان نوجوان میهمان و میزبان، به اجرای تلاوت‌های قرآنی پرداختند.

در این برنامه، محمدتقی میرزاجانی، معاون شورای عالی قرآن، ضمن قدردانی از میزبانی استان زنجان در هشتمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، خاطراتی از محافل قرآنی طلیعه ماه مبارک رمضان در حضور رهبر شهید را بیان کرد.

وی همه افتخارات، ابتکارات و رشد فعالیت‌های قرآنی کشور را مرهون حمایت‌های بی‌دریغ رهبر شهید دانست و ابراز امیدواری کرد جامعه قرآنی بتواند از میراث بی‌بدیل قرآنی ایشان به‌خوبی صیانت کند.

در ادامه این محفل، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان، حضور قاریان نوجوان و نخبه قرآنی در این شهر را فرصتی ارزشمند برای استان دانست و خواستار تداوم و گسترش این حرکت در زنجان و سایر استان‌ها شد.

وی همچنین با اشاره به تحولات و حضور گسترده مردم در ماه‌های اخیر، این اتفاق را خیزشی عظیم در عرصه فعالیت‌های قرآنی توصیف کرد و گفت: در هیچ برهه‌ای از تاریخ، به این شکل شاهد ظهور عینی معارف و آموزه‌های مستقیم قرآن در سطح عموم جامعه نبوده‌ایم.

امام جمعه زنجان، وظیفه قاریان، حافظان و فعالان قرآنی را در شرایط کنونی سنگین دانست و از آنان خواست همه ظرفیت‌های فردی و اجتماعی خود را برای حضور فعال در اجتماعات مردمی به کار گیرند.

آشنایی با ظرفیت‌های قرآنی زنجان و برگزاری کارگاه ویژه نوجوانان

در حاشیه برگزاری این اردو، محمدتقی میرزاجانی با حضور در مؤسسه دارالقرآن‌الکریم زنجان، از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش و ترویج قرآن کریم بازدید کرد.

در این بازدید، محمود رنگرز، مدیر مؤسسه دارالقرآن‌الکریم زنجان و از قاریان ممتاز و پیشکسوت قرآن، گزارشی از فعالیت‌های گسترده این مؤسسه در بخش‌های آموزشی و ترویجی ارائه داد.

همچنین صبح جمعه ۱۵ آبان‌ماه، کارگاه فشرده فنون و مهارت‌های تلاوت ویژه قاریان نوجوان زنجانی با تدریس سعید حاجیان، از استادان تیم ملی اُسوه، در محل این مؤسسه برگزار شد و تعدادی از قاریان نوجوان شهر زنجان در آن حضور یافتند.

از تجربه‌نگاری قرآنی تا بازدید از گنبد سلطانیه

برنامه «ابرار قرآنی» نیز همچون اردوهای پیشین اُسوه، در این دوره برگزار شد. مهمان این برنامه محمد کریمی، استاد دانشگاه، حافظ کل قرآن کریم و بخش‌هایی از نهج‌البلاغه و مدرس قرآن و مجری شبکه استانی زنجان بود.

کریمی در این نشست به بیان تجربیات علمی و قرآنی خود پرداخت و به پرسش‌های قاریان نوجوان پاسخ داد. این برنامه با هدف آشنایی اعضای تیم با تجربه‌های علمی، آموزشی و قرآنی چهره‌های موفق و ایجاد انگیزه برای رشد و پیشرفت آنان برگزار می‌شود.

بخش دیگری از هشتمین اردوی اُسوه به فعالیت‌های ورزشی و تفریحی اختصاص داشت. در همین راستا، قاریان نوجوان از بنای تاریخی گنبد سلطانیه بازدید کردند و با بخشی از تاریخ معماری ایران و تأثیر فرهنگ شیعی بر معماری دوره ایلخانی آشنا شدند.

گفتنی است تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم «اُسوه» زیر نظر شورای عالی قرآن و به همت بنیاد قرآنیان اُسوه فعالیت می‌کند و اردوهای فصلی این مجموعه با هدف تربیت و توانمندسازی قاریان نوجوان در عرصه‌های قرآنی، علمی، معرفتی و فرهنگی برگزار می‌شود.