به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، از روز یکشنبه ۱۷ آبان تا اواخر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، فعالیت سامانه بارشی و نفوذ توده هوای سرد موجب کاهش محسوس دما، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید در مناطق مختلف استان خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، این کاهش دما به‌طور میانگین بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و مناطق کلیبر، نیمه شمالی و نیمه شرقی استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

بارش برف در ارتفاعات، رعدوبرق، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها، احتمال وقوع صاعقه، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و آسیب به سازه‌های موقت از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است. همچنین احتمال اختلال در تأمین حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و گاز در مناطق سردسیر وجود دارد.

ضرورت تسریع در برداشت محصولات کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به احتمال خسارت ناشی از افت دما و بارندگی، از کشاورزان و باغداران خواسته است برداشت محصولات باقی‌مانده را تسریع کنند و از دپوی محصولات برداشت‌شده در فضای باز به دلیل احتمال بارندگی خودداری کنند.

محکم‌سازی پوشش و حفاظ گلخانه‌ها، ایمن‌سازی سازه‌های موقت در برابر وزش باد شدید و رعایت نکات ایمنی هنگام تردد نیز از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

همچنین کاشت به‌موقع محصولات پاییزه با هدف بهره‌مندی از بارش‌های پیش‌رو و بوجاری و ضدعفونی بذور خودمصرفی پیش از کاشت مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش باغداری نیز جمع‌آوری میوه‌های ریخته‌شده در کف باغ‌ها برای کاهش جمعیت آفات و بیماری‌ها و رعایت اصول بهداشتی هنگام برداشت و انبارداری میوه‌ها به‌منظور حفظ کیفیت محصولات توصیه شده است.

تأکید بر مراقبت از دام و طیور

در بخش دامداری و مرغداری، تنظیم مناسب دما، رطوبت و تهویه واحدهای پرورشی برای محافظت از دام و طیور در برابر تغییرات ناگهانی جوی و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها ضروری اعلام شده است.

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین بر مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، در واحدهای تولیدی تأکید کرده است.

هشدار به عشایر و روستاییان

بر اساس این اطلاعیه، از بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایر و روستاییان خواسته شده است در مدت فعالیت این سامانه جوی از ترددهای غیرضروری جاده‌ای، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند.

رعایت توصیه‌های دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و پرهیز از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال نیز برای کاهش خطرات احتمالی این شرایط جوی ضروری است.