به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، خواستار کاهش تنش‌ها از سوی واشنگتن در جنگ علیه ایران شد.

آلبانیزی نتایج این انتخابات را «بسیار مهم» توصیف کرد و گفت این موضوع از محورهای اصلی گفت‌وگو میان رهبران کشورها در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع بوده است.

دموکرات‌ها در انتخابات روز سه‌شنبه توانستند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آورند و اکثریت فرمانداری‌های این کشور را نیز کسب کنند.

نخست‌وزیر استرالیا با اشاره به تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی گفت: چه مسئله تورم در اقتصاد جهانی باشد و چه ضرورت برقراری شرایط تجارت آزاد، همه کشورها در این نشست خواهان پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

آلبانیزی با مرتبط دانستن جنگ علیه ایران با بحران هزینه‌های زندگی در استرالیا، تأکید کرد که همچنان از طریق گفت‌وگوهای دیپلماتیک از واشنگتن خواهد خواست تنش‌ها را کاهش دهد.

وی در عین حال گفت نیازی نمی‌بیند موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ کند.

نخست‌وزیر استرالیا افزود: «من هم به‌صورت علنی و هم مستقیم به ترامپ گفته‌ام که زمان کاهش تنش‌ها فرا رسیده است.» وی تأکید کرد که در راستای منافع ملی استرالیا به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد.