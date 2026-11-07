به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توزیع اقلام دارویی طرح جهش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری شهرستان جلفا ظهر شنبه با هماهنگی رئیس اداره امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جلفا و با هدف حمایت از دامداران روستایی و عشایری، ارتقای سلامت دام و افزایش تاب‌آوری و پایداری تولید برگزار شد.

در این مراسم، ضمن توزیع اقلام دارویی مورد نیاز دامداری‌های روستایی و عشایری، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای اجرای طرح جهش تولید ارائه شد. از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح می‌توان به توزیع اقلام دارویی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در روستاهای هدف، تشکیل باشگاه دامداران روستایی در ۲۰ روستای شهرستان جلفا، پرداخت بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش با هدف تأمین نهاده‌های دامی و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و بهداشتی از جمله واکسیناسیون، سم‌پاشی و انگل‌تراپی دام در روستاهای هدف اشاره کرد.

پیشگیری از آسیب‌پذیری بخش دامپروری، حفظ سلامت دام و تضمین تداوم تولید در شرایط مختلف، از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. اجرای طرح‌هایی از این دست، نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های تولید، حمایت از بهره‌برداران و افزایش تاب‌آوری واحدهای دامپروری روستایی و عشایری دارد.