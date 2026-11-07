خبرگزاری مهر - گروه استان ها: نفوذ سامانه بارشی قدرتمند و وقوع بارش‌های رگباری در ساعات اولیه امروز، ضمن ایجاد روان‌آب و طغیان رودخانه‌ها در بخش‌هایی از استان ایلام، شبکه‌های زیرساختی و شریان‌های مواصلاتی این استان کوهستانی را با چالش جدی مواجه کرد.

فعالیت این سامانه بارشی که از ساعات بامدادی امروز آغاز شد، بیشترین حجم ناپایداری‌های خود را در نیمه شمالی استان بر جای گذاشت؛ به‌طوری‌که ضمن طغیان رودخانه فصلی در مناطق مختلف و جاری‌شدن سیلاب در شریان‌های اصلی و بلوارهای شهر ایلام از جمله بلوار جانبازان و بلوار حضرت ابوالفضل (ع)، عملیات امدادی و راهداری در کانون‌های آسیب‌پذیر آغاز شد.

ثبت ۵۹ میلی‌متر بارندگی در ایوان/ نابرابری پراکنش بارش در شمال و جنوب

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش جوی تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز شنبه اظهار داشت: هسته اصلی این سامانه بر مناطق شمالی و ارتفاعات استان متمرکز بوده است، به نحوی که شهرستان ایوان با ثبت ۵۹ میلی‌متر بارندگی، بیشترین دریافت نزولات جوی را به خود اختصاص داد.

سیروس نادری با اشاره به آمار تجمعی بارش‌ها در سایر ایستگاه‌ها افزود: در شهرستان سرابله ۴۹.۹ میلی‌متر بارش ثبت شده و ایستگاه شهر ایلام نیز ۱۸.۴ میلی‌متر بارندگی را به ثبت رسانده است. همچنین در هلیلان ۱۷.۲، لومار ۱۳.۵، ملکشاهی ۱۲.۳ و بدره ۱۲.۲ میلی‌متر باران باریده است.

مدیرکل هواشناسی ایلام با تأکید بر الگوی ناهمگون پراکنش این سامانه تصریح کرد: فعالیت این سامانه در نیمه شمالی استان کاملاً مؤثر و چشمگیر بوده، اما در حوزه جنوبی با کاهش محسوس بارندگی روبه‌رو بودیم؛ به‌گونه‌ای که مهران ۷.۲، دره‌شهر ۵، آبدانان ۴.۴ و دهلران تنها ۲.۴ میلی‌متر بارش را ثبت کردند که امیدواریم سامانه‌های آتی این افت بارندگی در نیمه جنوبی را جبران کند.

وی گفت: بارش ها تا فردا در مناطق مختلف استان ایلام ادامه دارد.

خروج موقت چشمه گل‌گل از مدار توزیع

شدت بارش‌ها و شست‌وشوی حوضه آبریز چشمه گل‌گل به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب ایلام، موجب افزایش ناگهانی کدورت آب و توقف موقت آب‌گیری از این منبع شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل ورود رسوبات ناشی از بارش‌های سیل‌آسا و بالارفتن شاخص کدورت، فرایند پمپاژ و انتقال آب از چشمه گل‌گل تا زمان تثبیت وضعیت کیفی متوقف شده است.

محمد محمدی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این اختلال گفت: ساکنان محلات بانبرز، ۲۴ متری، بلوار سیدالشهدا، ۲۲ بهمن، خیابان آیت‌الله حیدری، خیابان خرمشهر، نوروزآباد، محدوده فرودگاه سابق، مصلی، بلوار آزادی، کشوری، بلوار شهید بهشتی، بلوار خرم‌رودی، بلوار جمهوری، بلوار اصناف، بلوار خبرنگار و خیابان اشرفی اصفهانی با افت فشار و در برخی ساعات قطعی موقت آب روبه‌رو هستند.

مدیرعامل آبفای ایلام ضمن تأکید بر استقرار گروه‌های فنی جهت کنترل پارامترهای تصفیه، از شهروندان خواست ضمن مدیریت بهینه مصرف و ذخیره‌سازی آب، تا بازگشت شبکه به شرایط پایدار همراهی لازم را به عمل آورند.

ریزش‌برداری در شریان‌های کوهستانی

ریزش سنگ و گل‌ولای در پی شسته‌شدن ترانشه‌های سنگی، راهداری استان را نیز به کانون مقابله با حوادث تبدیل کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلافاصله پس از گزارش ناپایداری در ترانشه‌های جاده‌ای، تیم‌های راهداری به همراه ماشین‌آلات سنگین در محورهای حادثه‌خیز به‌ویژه مسیر ایلام–ملکشاهی–دره‌شهر مستقر شده و عملیات پاکسازی و ریزش‌برداری را آغاز کردند.

حیدر دشتی پور با اشاره به همزمانی بارش باران و تگرگ افزود: سطح رویه جاده‌های استان به‌شدت لغزنده است و با توجه به اشباع خاک احتمال رانش و سقوط سنگ از ارتفاعات همچنان وجود دارد. بنابراین به تمامی رانندگان تأکید می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و از توقف در حاشیه دیواره‌های کوهستانی جداً خودداری کنند.

تدابیر پیشگیرانه مدیریت بحران در مدارس

به دنبال تشدید بارش‌ها و آب‌گرفتگی معابر شهری، با تصمیم کارگروه مدیریت بحران استان، کلیه مراکز پیش‌دبستانی، مهدهای کودک و مدارس دوره ابتدایی نوبت بعدازظهر در استان به‌صورت غیرحضوری فعالیت کردند و فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم نیز با یک ساعت تعجیل در خروج دانش‌آموزان پایان یافت تا روند تردد در معابر شهری تسهیل شود.

آماده باش در استان ایلام

پی شدت گرفتن بارش‌ها و هشدارها نسبت به وقوع سیلاب، مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش کامل کلیه دستگاه‌های امدادی و خدماتی خبر داد.

علی‌محمد پاکدل‌نژاد اظهار داشت: با توجه به صدور هشدارهای هواشناسی و آغاز بارش‌های سیل‌آسا در سطح استان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری، شهرداری‌ها و نیروهای عملیاتی به حالت آماده‌باش صددرصدی درآمده‌اند.

مدیرکل بحران استان ایلام با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل مدیران و عوامل اجرایی تصریح کرد: به منظور مدیریت بهینه بحران و تسریع در روند امدادرسانی، تمامی مرخصی‌ها و ماموریت‌های اداری مدیران و کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان و ستادی استان تا اطلاع ثانوی لغو شده است و حضور تمامی عوامل در محل خدمت الزامی است.

بر اساس این گزارش، با توجه به پیش‌بینی تداوم ناپایداری‌های جوی تا ساعات پایانی امشب، کلیه نیروهای امدادی، خدماتی و ستادهای مدیریت بحران در سطح استان به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.