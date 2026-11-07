سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار کرد: محورهای شمالی، آزادراه پردیس، محور هراز، دماوند، فیروزکوه و امام رضا(ع) تحت تأثیر بارندگی قرار دارند و سطح جاده‌ها لغزنده است.

وی افزود: با وجود بارش‌ها، تمامی محورهای ورودی و خروجی شرق استان تهران باز بوده و تردد در آن‌ها به‌صورت روان جریان دارد.

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران از رانندگان خواست هنگام عبور از مسیرهای بارانی، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و با سرعت مطمئنه برانند. وی همچنین تأکید کرد که رانندگان از ترمزگیری ناگهانی در جاده‌های لغزنده خودداری کنند.

کهریزی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت فنی خودرو پیش از آغاز سفر گفت: رانندگان باید از سلامت سامانه گرمایشی، بخاری، برف‌پاک‌کن، شیشه‌شور و لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند تا در طول مسیر با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: نیروهای پلیس راه به همراه راهداران و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند تا از وقوع حوادث جاده‌ای جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران در پایان از اجرای کنترل ویژه ناوگان عمومی مسافربری در مقابل پاسگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان و نظارت نیروهای مستقر در جاده‌ها، تردد ایمن و روان در محورهای منطقه برقرار باشد.