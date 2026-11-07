به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در محل استانداری با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: تعدد موضوعات در جلسات شورا بدون دستیابی به نتیجه عملی، اثربخشی اقدامات را کاهش می‌دهد و لازم است مسائل اولویت‌دار با برنامه‌ریزی مشخص و راهکارهای اجرایی دنبال شوند.

وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی روند اجرای مصوبات شورا افزود: پس از تصویب و ابلاغ هر مصوبه، مسئولیت پیگیری آن باید به صورت مشخص بر عهده مسئول کمیته مربوط و معاونان سیاسی فرمانداران و استانداری قرار گیرد تا از بلاتکلیفی تصمیمات جلوگیری شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه پنج کمیته تخصصی در ساختار شورای فرهنگ عمومی فعالیت دارند، توضیح داد: این کمیته‌ها باید موضوعات محوله را به‌صورت کارشناسی بررسی و پس از جمع‌بندی، پیشنهادهای خود را برای طرح در صحن شورا ارائه کنند. همچنین مسئول هر کمیته موظف است پس از تصویب مصوبات، روند اجرای آن‌ها را از دستگاه‌های مربوط پیگیری کند.

کولیوند پاسخگویی مدیران در قبال اجرای مصوبات را ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت کوتاهی دستگاه‌ها یا خودداری از پاسخگویی، موضوع باید از سوی معاونان سیاسی فرمانداران یا استانداری پیگیری و گزارش شود تا موانع اجرای تصمیمات برطرف شود.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ عمومی در برنامه هفتم پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند خانواده، دین و ارزش‌های دینی و دفاع مقدس باید در زمره اولویت‌های اصلی شورا قرار گیرند و برای هرکدام راهکار عملیاتی و نتایج قابل ارزیابی تعریف شود.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت آشنایی فرمانداران و ائمه جمعه با تکالیف قانونی حوزه فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: مسئولان مرتبط باید مأموریت‌های تعیین شده در برنامه هفتم را به دقت مطالعه کنند و در صورت مشاهده کوتاهی دستگاه‌ها، موضوع را برای پیگیری به رئیس شورای فرهنگ عمومی استان منعکس کنند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات فرهنگی پرداخت و خواستار شفاف سازی درباره جزئیات موافقت‌نامه‌ها، میزان اعتبارات تخصیصی و محل هزینه کرد آن‌ها شد و افزود: سهم و ظرفیت هر شهرستان در توزیع اعتبارات فرهنگی باید به روشنی مشخص شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر فراهم شود.

وی با تأکید بر تسریع در مبادله موافقت‌نامه‌های فرهنگی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی لازم، این فرایند را در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام برسانند تا اجرای برنامه‌های فرهنگی با تأخیر مواجه نشود.

استاندار سمنان در ادامه، نقشه فرهنگی استان و پنج محور اصلی پیش‌بینی‌شده در این سند را مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی دانست و تأکید کرد: شوراهای شهرستانی باید تا حد امکان برنامه‌ها و اقدامات خود را با این اولویت‌ها هماهنگ کنند؛ البته پرداختن به مسائل خاص و متناسب با نیازهای بومی هر شهرستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کولیوند تعیین مسئولیت‌ها، پیگیری مستمر مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را از الزامات افزایش اثربخشی فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی برشمرد.