به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله هاشمی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، بارش برف در مناطق مرتفع و کاهش محسوس دما، تمامی نیروها و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. مراکز پاسخگویی اضطراری، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، مرکز فرماندهی عملیات، تیم‌های واکنش سریع و واحد آنست نیز برای ارائه خدمات امدادی احتمالی در آماده‌باش هستند.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی فعالیت این سامانه بارشی بیان کرد: اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

هاشمی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا پایان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست از سفرها و ترددهای غیرضروری، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین فعالیت‌های طبیعت‌گردی در مدت فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به دریافت خدمات امدادی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.