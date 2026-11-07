محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بولتن پنج‌روزه پیش‌بینی وضعیت جوی گیلان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از روز شنبه با افزایش ابر و وزش باد، شرایط برای وقوع بارندگی در برخی مناطق استان فراهم می‌شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز آسمان گیلان غالباً ابری و بارانی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: فعالیت این سامانه در مناطق مختلف استان از جمله رشت، لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستارا، بندرانزلی، تالش، فومن، صومعه‌سرا، رودبار، املش، سیاهکل و رضوانشهر با افزایش ابر، بارندگی و وزش باد همراه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی شهرهای استان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوای رشت در روز شنبه بین ۱۴ تا ۲۳ درجه، لاهیجان ۱۳ تا ۲۲ درجه، لنگرود ۱۳ تا ۲۳ درجه، رودسر ۱۵ تا ۲۲ درجه و آستارا ۱۲ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

دادرس ادامه داد: همچنین دمای هوای رودبار در روز شنبه به ۲۷ درجه، فومن به ۲۲ درجه، صومعه‌سرا به ۲۳ درجه و بندرانزلی به ۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیان کرد: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان نیز بارش برف پیش‌بینی شده و شهروندان و بهره‌برداران کشاورزی باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی برای روزهای ۱۶ تا ۱۸ آبان‌ماه، درباره توصیه‌های پیشگیرانه به کشاورزان گفت: مدیریت زهکشی و هدایت آب اضافی در مزارع دارای کشت دوم، محافظت از دام‌ها در برابر وزش باد، سرما و رعدوبرق و کنترل دمای واحدهای تولیدی گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و مرغداری‌ها ضروری است.

دادرس همچنین بر خودداری از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، بررسی استحکام سازه‌های موقت و سست‌بنیان و رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق تأکید کرد.

وی در پایان گفت: از کشاورزان و بهره‌برداران می خواهیم با توجه به بارندگی و کاهش دمای پیش‌رو، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.