علی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش با محوریت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ در یادمان شهید علی هاشمی برگزار می‌شود و شاعران منتخب خوزستان در آن شعرخوانی می‌کنند.

وی افزود: شعر آیینی ظرفیتی ارزشمند برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، بازخوانی سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و تقویت پیوند میان هنر، ایمان و هویت فرهنگی جامعه است.

بهرامی با اشاره به نقش محافل شعر دینی در شکوفایی استعدادهای ادبی و گسترش فرهنگ اهل‌بیت (ع)، از شاعران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و اهالی رسانه برای حضور در این رویداد دعوت کرد.

وی ادامه داد: اجرای گروه سرود بانوان فاطمی و تعزیه فاطمی از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان حضور خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان را از ویژگی‌های این همایش دانست و گفت: پیوند ادبیات آیینی با فرهنگ ایثار و شهادت، فرصتی برای پاسداشت ارزش‌های ماندگار در حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه است.

این همایش با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مؤسسه فرهنگی شهید علی هاشمی برگزار می‌شود.