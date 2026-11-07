به گزارش خبرنگار مهر، آیدین دمنیان ظهر شنبه در حاشیه نشست وبیناری هماهنگی اجرای مانور ساماندهی چاه های کشاورزی سمنان اظهار کرد: این برنامه با هدف تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز برقی و جلوگیری از اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های کشاورزی اجرا می‌شود و صیانت از منابع آب زیرزمینی را دنبال می‌کند.

وی افزود: این مانور در چارچوب همکاری مشترک شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برگزار می‌شود و هماهنگی میان این دو مجموعه نقش مهمی در کنترل میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، همکاری راهبردی شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع نیروی برق را از الزامات کنترل برداشت‌های غیرمجاز دانست.

دمنیان مدیریت مصرف انرژی در چاه‌های برقی را یکی از ابزارهای موثر برای کنترل برداشت آب زیرزمینی عنوان کرد و یادآور شد: طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور های هوشمند انجام شده و افزایش تعداد این تجهیزات با هدف نظارت دقیق‌تر بر میزان برداشت در دستور کار قرار دارد.

وی بر استمرار تعاملات بین‌بخشی و برگزاری نشست‌های هماهنگی برای تسهیل اقدامات نظارتی و اجرایی تأکید کرد و افزود: ساماندهی مصارف چاه‌های کشاورزی از دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.