به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده ظهر شنبه در نشست کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان فارس، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت اتباع خارجی گفت: مدیریت این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق قوانین است و باید همه ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی چهار رویکرد اصلی استان در حوزه ساماندهی اتباع خارجی را تشریح کرد و افزود: اجرای کامل قوانین و سیاست‌های ابلاغی کشور در زمینه حضور، اقامت و اشتغال اتباع خارجی، صیانت از امنیت عمومی، نظم اجتماعی و منافع اقتصادی و اجتماعی استان، جلوگیری از اشتغال غیرقانونی و برخورد با شبکه‌های به‌کارگیری و جابه‌جایی اتباع غیرمجاز و همچنین رعایت حقوق انسانی و کرامت افراد، محورهای اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با بیان اینکه تصمیم‌گیری صحیح بدون پذیرش واقعیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: تا زمانی که واقعیت‌های موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را به‌درستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.

احمدی‌زاده همچنین بر ضرورت شناسایی و احصای مشکلات موجود در حوزه اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی موانع استانی و ملی در حوزه اشتغال اتباع به‌صورت دقیق دسته‌بندی شود تا بتوان برای رفع آنها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی انجام داد.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با باندهای سازمان‌یافته انتقال اتباع غیرمجاز اظهار داشت: برخورد با عوامل و شبکه‌های قاچاق انسان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، چراکه فعالیت این شبکه‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم ورود و جابه‌جایی غیرقانونی اتباع است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در اجرای سیاست‌های مدیریت اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای قانون، حفظ امنیت استان و در عین حال رعایت حقوق انسانی افراد است تا بتوان به مدیریت پایدار و مؤثر در این بخش دست یافت.