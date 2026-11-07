به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید دشتدار ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان اظهار کرد: بخشی از چالش‌های تجارت خارجی به محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های نظام بانکی در زمینه نقل‌ و انتقال وجوه بازمی‌گردد که لازم است این مسائل با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم انطباق مقررات با شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان افزود: در تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها باید وضعیت بازارهای هدف، هزینه‌های مبادلات و دشواری‌های انتقال وجه مورد توجه قرار گیرد تا مقررات به مانعی مضاعف برای فعالان اقتصادی تبدیل نشود.

مدیرکل خدمات ارزی سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی و سفارتخانه‌ها تصریح کرد: صادرکنندگان در صورت بروز مشکلاتی نظیر فساد یا از بین رفتن کالاهای فسادپذیر در کشورهای مقصد می‌توانند موضوع را از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنند.

دشتدار خاطرنشان کرد: تهیه مستندات و تصاویر از وضعیت کالا و دریافت تائیدیه رسمی از سفارت ایران در کشور مقصد، نقش موثری در بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی و پیگیری مسائل تجاری براساس ضوابط مربوط خواهد داشت.

وی در پایان بر اصلاح رویه‌ها، افزایش اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی تاکید کرد.