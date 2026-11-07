به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین در ایران با نرخ‌های جهانی، این سوخت استراتژیک را به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است. هزینه‌های سنگین واردات بنزین، قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و مصرف بی‌رویه آن توسط خودروهای پرمصرف و فرسوده، فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد کرده و ناترازی عرضه و تقاضا را به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل کرده است.

در کنار این مسائل، نحوه تخصیص و توزیع سهمیه سوخت میان بخش‌های مختلف نیز در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. بخش کشاورزی از جمله حوزه‌هایی است که با توجه به آغاز فصل کشت محصولات پاییزه، نگرانی‌هایی درباره میزان سهمیه و نحوه تحویل سوخت مورد نیاز آن مطرح شده است.

در همین راستا مصطفی نخعی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، در کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، موضوع سهمیه سوخت بخش کشاورزی و موانع موجود در فرآیند تخصیص و تحویل آن به کشاورزان را از دغدغه‌های فعالان این بخش دانست و خواستار بازنگری جدی در سهمیه‌ها و تأمین سوخت متناسب با نیاز واقعی کشاورزی استان شد.

پیش از این نیز اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با دعوت از مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی استان، دغدغه‌های خود را در زمینه سوخت مطرح کرده و توضیحات وی را شنیده بودند.

با وجود اقدامات انجام‌شده، تداوم مشکلات در بخش‌های مختلف موجب شد این بار شورای اسلامی استان میزبان مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی باشد تا نمایندگان شهرستان‌ها مطالبات مردم را به‌صورت مستقیم مطرح کنند.

مطالبه سهمیه متناسب با نیاز واقعی مردم

رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی ظهر شنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات سوخت در استان اظهار کرد: با وجود این اقدامات، همچنان در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه کشاورزی، مشکلاتی وجود دارد.

محمدرضا قرائی با طرح این پرسش که آیا سهمیه سوخت ماشین‌آلات از قبل مشخص شده یا در صورت افزایش میزان پیمایش امکان افزایش سهمیه آن‌ها وجود دارد، تأکید کرد: مردمی که بیش از ۲۵۰ شب حضور گسترده‌ای در میادین داشته‌اند، شایسته‌اند مسئولان نیز با تمام توان برای خدمت‌رسانی به آن‌ها تلاش کنند.

وی افزود: اعضای شورای استان به‌عنوان نمایندگان مردم، با دعوت از مسئولان و طرح مطالبات شهرستان‌ها، وظیفه مطالبه‌گری خود را انجام می‌دهند تا زمینه ارائه راهکار برای رفع مشکلات مردم فراهم شود.

قاچاق سوخت از مبادی ورودی استان کنترل شود

نماینده سرایان در شورای خراسان جنوبی نیز با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات سوخت مسافران گفت: باید با قاچاق سوخت در مبادی خروجی و ورودی استان‌های دیگر برخورد شود تا سوخت قاچاق پیش از ورود به خراسان جنوبی کشف شود.

حسین روحی افزود: نباید کشفیات قاچاق سوخت در خراسان جنوبی به‌عنوان یک نقطه منفی در سطح کشور مطرح شود و به دنبال آن محدودیت‌هایی برای استان ایجاد شود.

وی با اشاره به نبود کارت سوخت اضطراری در جایگاه آیسک، این پرسش را مطرح کرد که چرا با اجرای طرح‌های کشوری، برای نخستین بار فشار زیادی بر مردم خراسان جنوبی وارد می‌شود؟

روحی ادامه داد: با توجه به قرار داشتن در فصل کشت پاییزه، برخی گلخانه‌ها به دلیل تأمین نشدن سوخت مورد نیاز، به کشت جو روی آورده‌اند. همچنین سهمیه سوخت خودروهای همکار با شهرداری‌ها کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کامیون‌ها، تراکتورها و تریلی‌های سنگین نیز در زمینه تأمین سوخت با مشکل مواجه هستند، به مشکلات ثبت‌نام در سامانه صدف اشاره کرد و گفت: چرا مردم برای دریافت سهمیه سوخت باید آخر شب یا ساعات ابتدایی صبح در این سامانه ثبت‌نام کنند و امکان ثبت‌نام در طول روز وجود ندارد؟

نماینده سرایان در شورای خراسان جنوبی همچنین با اشاره به قرار گرفتن میدان سردار سلیمانی آیسک در مسیر تردد کامیون‌ها، خواستار موافقت با ایجاد جایگاه سوخت گازوئیل در این محدوده شد.

گلایه از کمبود سهمیه سوخت در خوسف و ماژان

نماینده شهرستان خوسف در شورای خراسان جنوبی نیز با اشاره به مسئولیت سنگین شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: تا زمانی که فاصله زیادی میان قیمت سوخت یارانه‌ای و آزاد وجود داشته باشد، قاچاق سوخت نیز ادامه خواهد داشت.

رومنجانی افزود: دو جایگاه سوخت معدن قلعه‌زری و ماژان خواستار افزایش سهمیه خود هستند و معلمان این مناطق نیز برای رفت‌وآمد و حضور در مدارس با مشکل تأمین سوخت مواجه‌اند.

وی با بیان اینکه دو استاندار خراسان جنوبی برای انتقال سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی از خوسف به جایگاه ماژان قول داده‌اند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: با وجود اینکه میزان پیمایش تراکتورها در هر ماه یکسان است، سهمیه سوخت آن‌ها تغییر می‌کند.

نماینده خوسف همچنین به تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها در مقابل جایگاه سوخت این شهرستان در ساعات شب و ایجاد مشکلات برای مردم اشاره کرد و افزود: برای تأمین نیاز سوخت شهرک صنعتی نیز مردم خواستار ایجاد جایگاهی در اطراف فدشک هستند.

لزوم گفت‌وگوی مسئولان سوخت با رسانه‌ها

نماینده فردوس در شورای خراسان جنوبی نیز خطاب به مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی اظهار کرد: چرا شما و همکارانتان برای اقناع گروه‌های مختلف مردم و تبیین مسائل و مشکلات موجود در زمینه سوخت، در شهرستان‌های استان با رسانه‌ها گفت‌وگو نمی‌کنید؟

علی حیدرزاده در ادامه به وجود مشکلاتی در شهرستان خوسف در بخش‌های مختلف مرتبط با سوخت اشاره کرد.

نماینده شهرستان سربیشه در شورای استان نیز با اشاره به مشکلات کشاورزان و نانوایان در زمینه تأمین سوخت اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سهمیه ۲۰۰ لیتری سوخت گازوئیل به نانوایان اختصاص یافته و به همین دلیل اکنون برای سهمیه جدید سوخت از آن‌ها ثبت‌نام نمی‌شود.

حسین فنودی با تأکید بر ضرورت اعمال شرایط یکسان در سراسر کشور گفت: اگر محدودیتی در زمینه سوخت وجود دارد، باید این محدودیت برای همه مناطق کشور به‌صورت یکسان اعمال شود.

وی افزود: مردم برای انجام امور مختلف زندگی خود به سوخت نیاز دارند و حتی برخی افراد برای انتقال پیکر متوفیان خود به دیگر مناطق کشور با مشکل مواجه هستند.

فنودی با انتقاد از نحوه مدیریت موضوع سوخت تصریح کرد: سوءمدیریت در ایجاد مشکلات این حوزه تأثیر زیادی دارد و مظلومیت مردم خراسان جنوبی در چنین شرایطی به‌خوبی آشکار می‌شود.

درخواست تبدیل فروشندگی‌های سوخت به جایگاه

نماینده شهرستان درمیان در شورای استان نیز با اشاره به موقعیت مرزی این شهرستان و وجود هنگ مرزی، نیروهای سپاه و مسیر تردد کامیون‌ها و تریلی‌ها، خواستار تبدیل فروشندگی‌های سوخت گزیک و طبس مسینا به جایگاه سوخت شد.

قاسمی همچنین با اشاره به کمبود گازوئیل در طبس مسینا، گزیک و اسدیه خاطرنشان کرد: چرا تراکتورها برای دریافت سهمیه سوخت خود باید به طبس مسینا مراجعه کنند؟

بشرویه؛ گلایه از نبود کارت سوخت اضطراری

نماینده شهرستان بشرویه در شورای استان نیز با اشاره به مسئولیت سنگین مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی در برقراری عدالت در توزیع سوخت گفت: شما وظیفه مهمی در این زمینه بر عهده دارید، اما باید نقاط ضعف موجود را برطرف کنید.

حسین شاکری با بیان اینکه اجرای هر طرحی تبعاتی به دنبال دارد، تصریح کرد: تاکنون اطلاع‌رسانی کاملی درباره این موضوع در استان انجام نشده است.

وی افزود: موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت ندارند نیز برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.

شاکری با انتقاد از اجرای برخی طرح‌ها برای نخستین بار در خراسان جنوبی اظهار کرد: چرا باید به موش آزمایشگاهی تبدیل شویم و همواره استان ما را در کنار سیستان و بلوچستان و کرمان در یک ردیف قرار دهند؟

وی با اشاره به تجربه سفر خود به دیگر مناطق کشور گفت: زمانی که به مسافرت رفته بودیم، در همه جا برای تأمین سوخت مورد نیاز از کارت جایگاه‌ها استفاده می‌کردیم، اما به‌محض ورود به بشرویه، در یکی از جایگاه‌ها به ما اعلام شد که کارت اضطراری وجود ندارد.

نماینده بشرویه ادامه داد: در آن لحظه از اینکه در خراسان جنوبی قرار داریم، احساس حقارت کردیم.

انتقال سوخت به استان فقط از طریق نفتکش انجام می‌شود

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی در پاسخ به مطالبات و دغدغه‌های نمایندگان شهرستان‌ها، وضعیت تولید و توزیع سوخت در کشور و استان را تشریح کرد.

محمدرضا عابدانی اظهار کرد: در حال حاضر در جایگاه‌های سوخت استان صف‌های طولانی مشاهده نمی‌شود، مگر در مواردی که تعمیرات در یک جایگاه در حال انجام باشد.

وی با بیان اینکه سوخت خراسان جنوبی تنها از طریق نفتکش و از مبدأ رفسنجان یا بندرعباس به استان منتقل می‌شود، افزود: در حالی که مجموع نفتکش‌های استان ۳۰۰ دستگاه است، فقط برای تأمین سوخت نیروگاه قاین با نیاز بیش از سه میلیون لیتر، به ۱۰۰ نفتکش نیاز داریم.

عابدانی با اشاره به اینکه هر یک از این نفتکش‌ها حدود دو روز و نیم در مسیر انتقال سوخت هستند، خاطرنشان کرد: مشکل موجود در سامانه کشوری است و با توجه به اینکه پلاک‌گذاری تراکتورها توسط فراجا انجام می‌شود، در ابتدای فصل کاشت، این نیرو سهمیه سوخت تراکتورها را مشخص می‌کند.

تعیین سهمیه سوخت تراکتورها در اختیار شرکت نفت نیست

مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تا زمانی که در این مسئولیت حضور دارد، با تمام توان برای خدمت به مردم تلاش خواهد کرد، تصریح کرد: برای معلمان و خبرنگاران نیز سهمیه سوخت مشخص شده است و باید به‌مرور تبعات اجرای هر طرحی برطرف شود.

وی ادامه داد: هر سال برای شهرستان‌های سربیشه و نهبندان سوخت ذخیره‌ای اختصاص می‌یابد و این در حالی است که برق و گاز این مناطق قطع نمی‌شود.

عابدانی خطاب به نمایندگان شورای استان گفت: شما که مطالبه‌گر هستید، چرا از دولت نمی‌خواهید مجوز واردات خودروهایی با مصرف سوخت کمتر را صادر کند؟

وی افزود: مردم در این زمینه بسیار جلوتر از من و شما هستند و افرادی که عناد و دشمنی نداشته باشند، مسائل موجود را به‌خوبی درک می‌کنند. البته برخی مسائل نیز ارزش پاسخگویی ندارند.

مدیرعامل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی استان با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: بر اساس این قانون، در هر بخش، متولیان مربوطه باید وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و پیگیری‌های لازم را برای رفع مشکلات موجود دنبال کنند.

عابدانی در پایان با اشاره به نحوه تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت کشور سهمیه سوخت تراکتورها را مصوب کرده‌اند و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه مسئولیتی ندارد.