خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

مقاومت نوزدهم با شعار «ملت مبعوث» تمام شد

هفته گذشته، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. در این دوره علاوه بر نمایش فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره، نشست‌های تخصصی سینمایی با حضور چهره‌هایی چون علیرضا زرین‌دست، هادی مقدم دوست، حسین مهکام، محیا دهقانی، دانش اقباشاوی و ابراهیم امینی برگزار شد.

علاوه بر اینها، نشست‌های «شب‌های نقد» هر شب در جریان برگزاری جشنواره در سالن شماره ۱۱ پردیس ملت برگزار شد که به دلیل محدودیت‌های زمانی، عمدتاً به نخستین اثر اکران‌شده در باکس ساعت ۱۸ تا ۲۰ اختصاص پیدا کرد.

حامد چگینی مسئول برگزاری برنامه «شب‌های نقد» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با اشاره به اهداف این نشست‌ها گفت که همزمانی نمایش فیلم‌ها با فرایند نقد و بررسی تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در اعتلای فیلمسازی و ارتقای کیفی جشنواره ایفا کند. هدف این برنامه فراهم کردن بستری است تا استادان و صاحبان آثار بلافاصله پس از نمایش فیلم، به نقد و ارزیابی آن بپردازند.

این برنامه در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و فیلم بلند طراحی شد که اجرای آن بر عهده حسام فروتن بوده است. همچنین در هر بخش منتقدان و کارشناسان شاخصی همچون مهدی انصاری در حوزه مستند، سعید نجاتی در بخش فیلم کوتاه و امیرحسین بهروز در بخش فیلم بلند به تحلیل آثار پرداخته‌اند.

معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم مقاومت

مراسم پایانی این جشنواره نیز پنجشنبه ۱۴ آبان در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد و برگزیدگان تجلیل شدند. در این مراسم، جلال غفاری دبیر جشنواره با تأکید بر اینکه «ملت مبعوث» محوریت مرکزی این دوره بوده، از اکران آثار در میادین کل کشور به جای تمرکز صرف بر پردیس‌های سینمایی خبر داد و یاد و خاطره شهدا و چهره‌های مقاومت را گرامی داشت.

علیرضا زاکانی شهردار تهران، نیز طی سخنانی مقاومت فعال را مبتنی بر ایمان، علم و خلاقیت خواند و نقش هنر را در واکاوی ریشه‌ها و بازتاب ابعاد مختلف زندگی در دوران جنگ و بحران بسیار کلیدی ارزیابی کرد. همچنین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج، پایداری هنرمندان در عرصه نبرد ادراکی را ستود و سینمای مقاومت را ابزاری قدرتمند برای شکست روایت‌های دشمن و به تصویر کشیدن ایمان در برابر جنگ ترکیبی توصیف کرد.

در بخش پایانی این رویداد، پس از تجلیل از احمد نجفی به پاس سال‌ها فعالیت هنری، برگزیدگان بخش‌های مختلف از جمله بخش مستند با معرفی نامزدها و آثار برتر تجلیل شدند و پرونده نوزدهمین دوره این جشنواره بسته شد.

در این دوره از جشنواره جایزه بهترین فیلم بلند به کامران مجیدی برای فیلم «دشت سوزان» و جایزه ویژه هیئت داوران به منوچهر محمدی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» رسید. همچنین جایزه ویژه شهید سلیمانی نیز به مهدی مطهر برای فیلم «کوچ» و در پایان جایزه ویژه دبیر جشنواره به روح‌الله سهرابی برای فیلم «جانشین» اهدا شد.

واکنش‌هایی به یک عکس در جشنواره مقاومت

در هفته‌ای که گذشت، محمود گبرلو منتقد سینمایی، در جریان برگزاری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، عکسی را در صفحه شخصی خود از سالن خالی این جشنواره منتشر کرد که واکنش‌هایی را در بر داشت.

وی سپس در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها، در واکنش به حواشی ایجادشده پیرامون انتشار این عکس، به تشریح ابعاد ماجرا پرداخت و با پافشاری بر اصالت تصویر منتشرشده، تصریح کرد که این عکس به‌شکلی گویای واقعیت موجود و نشان‌دهنده میزان کم‌رنگ استقبال و حضور فیلمسازان در این دوره از جشنواره بوده است.

این منتقد سینما با گلایه از فضاسازی‌های صورت‌گرفته پس از انتشار این تصویر، تاکید کرد که برخی جریان‌ها و افراد به‌دلیل نداشتن تحمل نقد منصفانه و سازنده، دست به تحریف سخنان او یا انتشار تصاویر دستکاری‌شده زده‌اند تا واقعیت بازتاب‌یافته را وارونه جلوه دهند.

گبرلو در پایان بر لزوم حفظ رویکرد حرفه‌ای و نقد صریح در فضای فرهنگی و سینمایی کشور تأکید کرد و یادآور شد که رسانه‌ها و منتقدان باید بتوانند بدون هراس از فشارهای پیرامونی، ضعف‌ها و چالش‌های برگزاری رویدادهای هنری را به تصویر بکشند تا زمینه اصلاح ساختارها فراهم شود.

لزوم صیانت از اصالت «مقاومت» با نوآوری فرمی

بر این اساس، نکته‌ای که می‌توان گفت این است که بررسی جریان برگزاری رویدادهایی چون نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در مقایسه با پوسته پویای رویدادی مانند جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بیش از هر چیز گویای یک خلأ ساختاری در خلق «هیجان رسانه‌ای» و جذب بدنه زنده مخاطبان سینماست. جشنواره فیلم کوتاه تهران توانسته است با تکیه بر استقلال نسبی ساختاری، تمرکز بر نسل تازه فیلمسازان و ایجاد یک بستر گفتگوی زنده، به کانون توجه نخبگان، منتقدان و علاقه‌مندان جدی سینما تبدیل شود؛ فضایی که جریان رسانه‌ای پیرامون آن خودبه‌خود پویا و جریان‌ساز شکل می‌گیرد.

در مقابل، جشنواره‌ای با مضمون راهبردی چون «پایداری و مقاومت»، برای رسیدن به چنین جایگاه نافذی نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای نهادی و مدیریتی خود است. هنگامی که انتخاب آثار، نحوه اطلاع‌رسانی و ساختار برنامه‌های جانبی صرفاً بر اساس سازوکارهای اداری و کلیشه‌ای پیش می‌رود، طبیعی است که رویداد از ایجاد شور و اشتیاق واقعی در فضای عمومی و رسانه‌ای بازمی‌ماند. سینمای مقاومت به دلیل اهمیت موضوعی‌اش، بیش از هر حوزه دیگری نیازمند روایت‌های نوآورانه، ریسک‌پذیری در فرم و گشودن درها به روی تنوع نگاه‌هاست تا بتواند به جایگاه شایسته و تراز واقعی خود در حافظه فرهنگی جامعه دست یابد.

خبرهایی از بابک خواجه‌پاشا و بهمن فرمان‌آرا

هفته گذشته، بابک خواجه‌پاشا کارگردان فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها»، در ویژه‌برنامه «ستاره‌های میناب» با تأکید بر ضرورت روایت عمیق و هنرمندانه زندگی ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب، از ساخت فیلمی با موضوع این شهدای دانش‌آموز خبر داد.

وی با انتقاد از رویکردهای شعاری، تبلیغاتی و سطحی در مواجهه با مفاهیم ارزشمند و دفاع مقدس، تصریح کرد که ساخت آثار ماندگار نیازمند تحقیق، شناخت دقیق ساختار درام و سپردن کار به هنرمندان متخصصی است که شأن و حرمت این مضامین را حفظ کنند.

این فیلمساز با اشاره به بازتاب جهانی این فاجعه در سفرهای خارجی خود به ویژه به توکیو و هیروشیما، بیان کرد که حادثه میناب ابعادی فراتر از یک عدد دارد و هر یک از این کودکان، جهانی مستقل و داستانی ناگفته هستند. خواجه‌پاشا ضمن تأکید بر لزوم واکاوی ویژگی‌های فردی و آرزوهای تک‌تک این شهدا، این واقعه را دارای ظرفیتی دراماتیک و عاشورایی دانست که می‌تواند با رویکردی انسانی و هویت‌محور به اثری ماندگار در حافظه جمعی تبدیل شود.

همچنین، بهمن فرمان‌آرا که در حال ساخت فیلم «چشم‌هایش» بود، قرار است فیلم سینمایی «آیینه‌ها» را در مقام تهیه‌کننده و کارگردان به نویسندگی شادمهر راستین بسازد.

درگذشت ناگهانی صداگذار باسابقه سینما

در هفته‌ای که گذشت، محمود موسوی نژاد طراح صدا و صداگذار باسابقه سینما بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد محمود موسوی‌نژاد نیز پنجشنبه ۱۴ آبان در قطعه هنرمندان برگزار شد.

محمود موسوی‌نژاد متولد ۱۸ فروردین ۱۳۵۲ بود و فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۳۷۴ در استودیو بهمن آغاز کرد و حدود ۱۲۰ اثر سینمایی را با سه نسل سینمای ایران صداگذاری کرده است.

موسوی‌نژاد، طراحی صدای بیش از ۱۰۰ فیلم را در کارنامه‌اش داشت. او همچنین صداگذاری آثاری همچون «مرد بارانی»، «من ترانه ۱۵ سال دارم»، «آخر بازی»، «اشک سرما»، «شوخی»، «قارچ سمی»، «مزرعه پدری»، «ایران برگر»، «کلاشینکف»، «ماهی سیاه کوچولو» و «مرد بارانی» را انجام داده بود.

سینماگران صاحب خانه می‌شوند!

هفته گذشته، حسین سیفی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی اعلام کرد: خوشبختانه تفاهمنامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی سینما با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان امور سینمایی با موضوع مسکن سینماگران منعقد شد و با پیگیری یک ساله این سازمان و مدیر عامل خانه سینما، موضوع مسکن تعداد قابل توجهی از سینماگران عزیز که حائز شرایط لازم بودند به سرانجام رسید.

وی با اشاره به بازدید از شهر جدید مهستان هشتگرد گفت: برای آخرین هماهنگی به اتفاق آقای اسعدیان از محل مورد نظر بازدید و طی جلسه ای با آقای مهندس رضایی مدیر شهر مهستان آخرین وضعیت بررسی و کار وارد فاز اجرا شد. همچنین، مقرر شد ادامه کار در خانه سینما انجام شود و با اطلاع رسانی لازم و مراجعه متقاضیان و تشکیل پرونده و تکمیل روند اداری، به امید خدا سینماگران حائز شرایط پس از یک‌سال دارای یک واحد آپارتمان در شهر جدید مهستان شوند.

دبیر جشنواره فیلم فجر منصوب شد/ تغییر مدیرعامل «هنر و تجربه»

با حکم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، علیرضا تابش به دبیری چهل ‌و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب شد. به نظر می رسد تابش با وجود داشتن سوابق مدیریتی متعدد در فاصله سه ماه مانده به برگزاری جشنواره چالش‌های زیادی را پیش رو خواهد داشت.

همچنین رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حکمی، محمدرسول صادقی را به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری «هنروتجربه» سینمای ایرانیان منصوب کرد. محمدرسول صادقی متولد ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات است. وی از سال ۱۳۷۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و تا پیش از این عضو هیئت مدیره و معاون ارتباطات و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران، معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران، معاون فرهنگی و هنری کمیسیون ملی یونسکو، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، معاون تولید هنری و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم و ... بوده است.