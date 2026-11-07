میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برنامه‌ریزی های انجام‌شده برای آمادگی راهداران در فصل بارش اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش برف و باران، کاهش دما و بروز شرایط جوی نامساعد در محورهای مواصلاتی استان، تمهیدات لازم برای حضور به موقع نیروهای راهداری و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: در قالب این طرح، ۲۰۰ نیروی عملیاتی و پشتیبانی به همراه ۱۷۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب ۲۰ اکیپ سازماندهی شده‌اند تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، اقدامات لازم برای بازگشایی مسیرها و ایمن‌سازی راه‌ها را انجام دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ۱۵ راهدارخانه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این راهدارخانه‌ها محل استقرار نیروها، تجهیزات و ماشین‌آلات خواهند بود و امکان ارائه خدمات راهداری در طول فصل بارش را فراهم می‌کنند.

قدمی با اشاره به گستره راه‌های استان سمنان بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۲۸ کیلومتر طول راه‌های استان، ۸۸۶ کیلومتر تحت تأثیر حوزه راهداری زمستانی قرار دارد که این مسیرها به صورت ویژه تحت پوشش اقدامات زمستانی قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروها و تجهیزات راهداری در فصل سرد سال خاطرنشان کرد: سازماندهی اکیپ ها و پیش‌بینی محل استقرار راهداران با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش اختلال در تردد و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در زمان بارش‌ها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان تاکید کرد: طرح راهداری پاییزی و زمستانی با هدف آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی نامساعد و حفظ ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان اجرا می‌شود.