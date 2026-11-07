به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آخوندی عکاس و مستندساز هرمزگانی در جشنواره بین‌المللی عکس با موضوع «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» در پاریس با ارائه اثری با عنوان «قبرهای دانش‌آموزان» موفق به کسب رتبه نخست این رویداد هنری شد.

این اثر با به تصویر کشیدن رنج و مظلومیت دانش‌آموزان میناب روایتی مستند از پیامدهای جنگ و آسیب‌های انسانی آن ارائه کرده است.

در این جشنواره،گ حسن قائدی از تهران رتبه دوم و جمشید فراجوند فردا از کردستان رتبه سوم را کسب کردند.

گفتنی است، آثار ۱۱۸ عکاس با محوریت زندگی در شرایط جنگی در این رویداد بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۵۰ اثر برای نمایش در دو نمایشگاه هنری در شهر پاریس انتخاب شد.