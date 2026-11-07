به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه ادامه رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته سیزدهم
پنجشنبه ۲۸ آبان
خیبر خرم آباد- استقلال- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
مس شهر بابک- تراکتور تبریز- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
جمعه ۲۹ آبان
فجر شهید سپاسی شیراز- چادرملو اردکان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
ذوب آهن اصفهان- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پرسپولیس- پیکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۳۰ آبان
نساجی مازندران- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه وطنی قائمشهر
فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهداءفولادخوزستان
هفته چهاردهم
پنجشنبه ۵ آذر
چادرملو اردکان- مس شهر بابک - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
جمعه ۶ آذر
پیکان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه پاس تهران
شمس آذر قزوین- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
آلومینیوم اراک- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
استقلال خوزستان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۷ آذر
تراکتور تبریز- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
دوشنبه ۹ آذر
گل گهر سیرجان- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
هفته پانزدهم
چهارشنبه ۱۱ آذر
فولاد خوزستان- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهداء فولاد
پنجشنبه ۱۲ آذر
ذوب آهن اصفهان- استقلال- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
جمعه ۱۳ آذر
نساجی مازندران- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶ – ورزشگاه وطنی قائمشهر
مس شهر بابک- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سلیمانی شهر بابک
پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
آلومینیوم اراک- پیکان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی(ره)اراک
شنبه ۱۴ آذر
ملوان بندر انزلی- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
صنعت نفت آبادان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۱۵ آذر
فجر شهید سپاسی شیراز -استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
دیدارهای معوقه هفته یازدهم
شنبه ۲۱ آذر
استقلال- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
فجر شهید سپاسی شیراز- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
دوشنبه ۲۳ آذر
صنعت نفت آبادان- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته شانزدهم
پنجشنبه ۲۶ آذر
تراکتور تبریز- نساجی مازندران- ساعت ۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
شمس آذر قزوین- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
فولاد مبارکه سپاهان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
جمعه ۲۷ آذر
خیبر خرم آباد- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آباد
چادرملو اردکان- پیکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
استقلال- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداءشهر قدس
استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۲۸ آذر
گل گهر سیرجان- پرسپولیس- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
صنعت نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته هفدهم
چهارشنبه ۲ دی
مس شهر بابک- استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
آلومینیوم اراک- تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
ملوان بندر انزلی- استقلال- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
پنجشنبه ۳ دی
ذوب آهن اصفهان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پیکان- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پاس تهران
فجر شهید سپاسی شیراز- شمس آذر قزوین - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز
جمعه ۴ دی
نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه وطنی قائمشهر
پرسپولیس- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد خوزستان- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهداء فولاد
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