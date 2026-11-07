به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی ظهر شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال وقوع سیلاب، همه دستگاه‌های مسئول باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی را داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان افزود: تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز باید در وضعیت آماده‌باش قرار گیرند تا در صورت بروز حادثه، عملیات امدادرسانی و مدیریت بحران بدون تأخیر انجام شود.

فرماندار مریوان همچنین بر شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، پاک‌سازی مسیر رودخانه‌ها و کانال‌های هدایت آب و مدیریت روان‌آب‌های سطحی تأکید کرد و خواستار آمادگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای مقابله با پیامدهای بارندگی شد.

جهانی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و حضور میدانی مدیران برای پیشگیری از خسارات احتمالی و مدیریت سریع حوادث ناشی از بارش‌های شدید ضروری است.