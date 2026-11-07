به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفری، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شرایط جوی و هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: همزمان با آغاز بارش‌ها، تمامی اکیپ‌های ستاد مدیریت بحران، ماشین‌آلات سبک و سنگین و نیروهای خدمات‌رسان شهرداری در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی معابر، انسداد مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان افزود: تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرداری برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی و رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی در سطح شهر بسیج شده است.

شهردار رودهن در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا حادثه در سطح شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای رفع مشکل و ارائه خدمات انجام شود.