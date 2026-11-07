به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز همزمان با تشدید بارش باران در تهران و صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای مناطق شمالی استان، جلسه ویژه شورای معاونین شهرداری تهران با محوریت مدیریت بحران و پیشگیری و رفع آب گرفتگی برگزار شد.

در این جلسه تدابیر لازم برای کنترل شرایط پایتخت اندیشیده و دستورات لازم صادر شد.

مدیریت شهری با به‌کارگیری ظرفیت نیروهای خدمات شهری، آتش‌نشانی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمات اجتماعی و ... اقدامات خود را برای مدیریت پیامدهای بارندگی و کاهش مخاطرات ناشی از تداوم فعالیت سامانه بارشی افزایش داده است.