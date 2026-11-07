به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر شنبه در بیست‌ویکمین جشنواره امتنان از تعاونی‌های برتر کردستان که در سنندج برگزار شد، بخش تعاون را یکی از سه رکن اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته و بخش تعاون در کنار بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برخوردار است.

وی با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های موجود، تعاون هنوز به جایگاه مورد انتظار خود در اقتصاد کشور دست نیافته است، افزود: تقویت این بخش نیازمند برنامه‌ریزی مؤثرتر و استفاده هدفمند از توانمندی‌های تعاونی‌هاست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان، با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار تعاونی فعال در استان، بر ضرورت حمایت از واحدهای موجود و بازگرداندن تعاونی‌های راکد به چرخه فعالیت تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های استان در حوزه تعاون دانست.

ازهاری همچنین ارتقای بهره‌وری در تعاونی‌ها را ضروری خواند و گفت: استفاده بهینه از عوامل تولید و توان نیروی انسانی می‌تواند به افزایش بازدهی و تقویت عملکرد این واحدها منجر شود.

وی با اشاره به سند توسعه بخش تعاون به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی، یادآور شد: در این سند، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای توسعه تعاون مشخص شده و نشست‌های مرتبط با اجرای آن نیز در استان فعال شده است.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر اینکه مسئولیت توسعه تعاون صرفاً بر عهده دستگاه متولی نیست، ادامه داد: دستگاه‌های تخصصی و اجرایی باید متناسب با حوزه فعالیت تعاونی‌ها، در زمینه صدور مجوز، ارائه خدمات و رفع موانع پیش‌روی طرح‌ها همکاری کنند.

ازهاری حمایت تسهیلاتی از تعاونی‌ها را یکی از ظرفیت‌های قانونی این بخش برشمرد و گفت: طرح‌های تعاونی در شرایط برابر، در اولویت دریافت حمایت‌های تسهیلاتی قرار دارند و این موضوع در کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نیز مورد توجه است.

وی حمایت از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های دانش‌بنیان را از دیگر محورهای توسعه تعاون عنوان کرد و افزود: کردستان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت پارک علم و فناوری و منابع و تسهیلات موجود، از طرح‌های خلاقانه و دانش‌بنیان در این بخش حمایت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان همچنین خواستار مشارکت فعال تشکل‌های تعاونی در نشست‌های تصمیم‌گیری شد و خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان برای بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌ها و پیگیری راهکارهای رفع آنها آمادگی دارد.

ساماندهی مبادلات مرزی و توسعه زیرساخت‌های تجاری کردستان

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات استان در زمینه ساماندهی مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: با پیگیری مدیریت ارشد استان، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسید و در نخستین سال اجرای آن، بیش از ۱۱۴ میلیون دلار واردات از سوی مشمولان انجام شد.

وی اضافه کرد: بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون نیز به حساب سرپرستان خانوارهای واجد شرایط مرزنشین واریز شده است.

معاون استاندار کردستان با اشاره به حجم مبادلات تجاری استان در سال گذشته بیان کرد: در این مدت حدود چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تن مبادلات تجاری به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از طریق مرزهای استان انجام شد.

ازهاری تصویب طرح جامع مرز باشماق را از اقدامات مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های مرزی دانست و گفت: این طرح که از مطالبات استان بود، به تصویب رسیده و اجرای آن بر اساس فازبندی تعیین‌شده در حال پیگیری است.

وی همچنین از تصویب طرح دهکده لجستیک خبر داد و افزود: اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت ترانزیت کالا در کردستان را متحول کند و برای تحقق آن باید با ترغیب بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت فعالان اقتصادی فراهم شود.