به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، فرامرز شاکری اظهار کرد: با توجه به قرارگیری مخزن دانشگاه آزاد در مسیر عبور سیلاب و خسارات واردشده به خطوط انتقال آب این محدوده در سیلاب‌های گذشته، عملیات حفاری و بتن‌ریزی در مسیر لوله‌های ورودی و خروجی مخزن با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی اجرا شد.

وی افزود: این اقدام با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع داخلی شرکت و در راستای آمادگی برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو انجام شده است.

شاکری با اشاره به اهمیت این خطوط در تأمین آب شهر تفت گفت: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ اشتراک با جمعیتی حدود ۷ تا ۸ هزار نفر از آب انتقالی این مسیرها بهره‌مند هستند و حفاظت از آن‌ها برای تداوم آبرسانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی بتن‌ریزی و حفاظت از بخشی از خط اصلی با قطر ۳۱۵ میلی‌متر در ورودی شهر از سمت دره‌گاهان، بهسازی و آسفالت مسیرهای آسیب‌پذیر با همکاری شهرداری و جوشکاری دریچه منهول‌های فاضلاب برای جلوگیری از ورود آب سیلاب را از دیگر اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

شاکری همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اطلاع‌رسانی به مشترکان درباره احتمال پس‌زدگی فاضلاب هنگام وقوع سیلاب خبر داد و گفت: ارسال پیامک‌های هشدار با هدف آگاهی‌بخشی و پیشگیری از مشکلات احتمالی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی تأسیسات و خطوط انتقال آب و فاضلاب، نقش مهمی در کاهش خسارات حوادث طبیعی و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.